ECB blog: Περισσότερη αβεβαιότητα, λιγότερη χρηματοδότηση – Πώς αυτό θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες
Οι αρθρογράφοι της ΕΚΤ προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα από τις ΗΠΑ περιορίζει τη χρηματοδότηση στην ευρωζώνη - Κρίσιμη η ισορροπία πιστωτικής επέκτασης και κινδύνων
Θα συνεχίσουν οι τράπεζες να αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τις αγορές; Σε μεγάλο βαθμό αυτό εξαρτάται από τις εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις οποίες οι αρθρογράφοι της ECB στο blog της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, «ψυχαναιμιζονται» μαύρα σύννεφα και αυτό διότι θεωρούν πως οι παρατεταμένες περίοδοι αβεβαιότητας αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το δανεισμό.
Και εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, οι ελληνικές τράπεζες που για φέτος προγραμματίζουν διψήφιο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης και του χρόνου αντίστοιχα μεγέθη πως άραγε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
Υπό τον τίτλο περισσότερη αβεβαιότητα, λιγότερη χρηματοδότηση: πώς η πολιτική των ΗΠΑ επηρεάζει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Ευρώπη οι αθρογράφοι Anastasia Allayioti, Giada Bozzelli, Paola Di Casola, Caterina Mendicino, Ana Skoblar και Sofia Velasco σκιαγραφούν το επικείμενο πρόβλημα.
