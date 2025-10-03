Κολλημένοι στην κίνηση: Οι Αθηναίοι χάνουν χρόνο και εργάζονται μέσα στο αυτοκίνητο

Στην Αθήνα το μποτιλιάρισμα δεν είναι πια απλώς «μια καθημερινή ταλαιπωρία». Έχει μετατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα πρώτης γραμμής