Κολλημένοι στην κίνηση: Οι Αθηναίοι χάνουν χρόνο και εργάζονται μέσα στο αυτοκίνητο
Στην Αθήνα το μποτιλιάρισμα δεν είναι πια απλώς «μια καθημερινή ταλαιπωρία». Έχει μετατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα πρώτης γραμμής
Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο χαμένος χρόνος, τον οποίο οι οδηγοί προσπαθούν να ανακτήσουν κάνοντας τηλεδιασκέψεις πίσω από το τιμόνι κολλημένοι στην κίνηση, ενώ σε δεύτερο επίπεδο το στρες και ο εκνευρισμός του κυκλοφοριακού χάους επιφέρουν πλήγμα στην ψυχική υγεία και στην παραγωγικότητά τους. Το κόστος δεν είναι μόνο προσωπικό. Αγγίζει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, ακόμη και το ΑΕΠ των χωρών.
