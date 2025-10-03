Κολλημένοι στην κίνηση: Οι Αθηναίοι χάνουν χρόνο και εργάζονται μέσα στο αυτοκίνητο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κολλημένοι στην κίνηση: Οι Αθηναίοι χάνουν χρόνο και εργάζονται μέσα στο αυτοκίνητο

Στην Αθήνα το μποτιλιάρισμα δεν είναι πια απλώς «μια καθημερινή ταλαιπωρία». Έχει μετατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα πρώτης γραμμής

Κολλημένοι στην κίνηση: Οι Αθηναίοι χάνουν χρόνο και εργάζονται μέσα στο αυτοκίνητο
Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο χαμένος χρόνος, τον οποίο οι οδηγοί προσπαθούν να ανακτήσουν κάνοντας τηλεδιασκέψεις πίσω από το τιμόνι κολλημένοι στην κίνηση, ενώ σε δεύτερο επίπεδο το στρες και ο εκνευρισμός του κυκλοφοριακού χάους επιφέρουν πλήγμα στην ψυχική υγεία και στην παραγωγικότητά τους. Το κόστος δεν είναι μόνο προσωπικό. Αγγίζει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, ακόμη και το ΑΕΠ των χωρών.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης