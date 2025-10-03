Ανθρωποι και ρομπότ: Πώς σχεδιάζονται τα θηριώδη data και logistic centers στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθρωποι και ρομπότ: Πώς σχεδιάζονται τα θηριώδη data και logistic centers στην Ελλάδα

Οι αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν μεγάλα ελληνικά βιομηχανικά κτίρια εξηγούν την μέθοδο και την φιλοσοφία τους

Ανθρωποι και ρομπότ: Πώς σχεδιάζονται τα θηριώδη data και logistic centers στην Ελλάδα
Τα βιομηχανικά κτίρια και τα logistic centers αποτελούν τον βασικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργούν ως στρατηγικές υποδομές για τη διαχείριση προϊόντων. Δεν πρόκειται για απλές αποθήκες, αλλά για σύνθετα συστήματα που συγκεντρώνουν, αποθηκεύουν, ταξινομούν και διανέμουν αγαθά με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει μεγάλους χώρους αποθήκευσης, ζώνες παραλαβής και αποστολής με πολλαπλές ράμπες για φορτηγά και νταλίκες, αλλά και υποδομές εσωτερικής κυκλοφορίας που επιτρέπουν την ομαλή ροή ανθρώπων, οχημάτων και προϊόντων. Παράλληλα, ενσωματώνουν χώρους γραφείων και διοίκησης, εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και ειδικές ζώνες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, απαραίτητες για προϊόντα όπως τρόφιμα και φάρμακα. Σε πολλά κέντρα logistics συναντάμε προηγμένα ρομποτικά και αυτοματοποιημένα συστήματα που εκτελούν διαδικασίες picking, ταξινόμησης και διανομής, μειώνοντας το χρόνο παράδοσης και αυξάνοντας την ακρίβεια.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης