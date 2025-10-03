Ασταμάτητο ράλι: Ο χρυσός ξεπέρασε σε αποδόσεις ακόμη και το bitcoin (γράφημα)
Ασταμάτητο ράλι: Ο χρυσός ξεπέρασε σε αποδόσεις ακόμη και το bitcoin (γράφημα)
Οι κεντρικές τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία συρρέουν στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου
Οι επενδυτές σε bitcoin σπάνια νοσταλγούν τη γοητεία του χρυσού. Παρ’ όλα αυτά, ο χρυσός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, καταγράφοντας αύξηση κατά 45% από τον Ιανουάριο, ενώ το bitcoin κυμαίνεται στο 20%.
Ο χρυσός ξεπέρασε τις αποδόσεις του bitcoin το 2025, καθώς οι νευρικές κεντρικές τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, «πολιορκημένα» από τον πληθωρισμό, τα ελλείμματα και το παγκόσμιο χάος, συρρέουν στην αγορά.
Η απογοήτευση ορισμένων υποστηρικτών του κρυπτονομίσματος οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η σύγκρισή του με το χρυσό υπονομεύεται από το χρηματιστήριο, όπου το bitcoin κινείται σαν μετοχή τεχνολογίας. Παρά ταύτα, δεδομένης της αναμενόμενης αναπτυξιακής δυναμικής του bitcoin τους επόμενους μήνες, το πλεονέκτημα του χρυσού φέτος μπορεί να εξασθενήσει γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο χρυσός ξεπέρασε τις αποδόσεις του bitcoin το 2025, καθώς οι νευρικές κεντρικές τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, «πολιορκημένα» από τον πληθωρισμό, τα ελλείμματα και το παγκόσμιο χάος, συρρέουν στην αγορά.
Η απογοήτευση ορισμένων υποστηρικτών του κρυπτονομίσματος οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η σύγκρισή του με το χρυσό υπονομεύεται από το χρηματιστήριο, όπου το bitcoin κινείται σαν μετοχή τεχνολογίας. Παρά ταύτα, δεδομένης της αναμενόμενης αναπτυξιακής δυναμικής του bitcoin τους επόμενους μήνες, το πλεονέκτημα του χρυσού φέτος μπορεί να εξασθενήσει γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα