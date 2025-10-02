ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο - Δείτε πίνακες
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο - Δείτε πίνακες
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 8,1% τον Αύγουστο του 2025, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο του 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.
Σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μήνα Αύγουστο 2025:
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.025.161, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).
