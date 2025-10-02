ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο - Δείτε πίνακες

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024