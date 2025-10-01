«Ανάσα» σε τιμές ρεύματος, σούπερ και πληθωρισμό φέρνει ο Οκτώβριος

Εντός 15 ημερών αναμένονται μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων σε σούπερ μάρκετ – Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ – Τι έδειξαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό