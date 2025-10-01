«Ανάσα» σε τιμές ρεύματος, σούπερ και πληθωρισμό φέρνει ο Οκτώβριος
Εντός 15 ημερών αναμένονται μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων σε σούπερ μάρκετ – Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ – Τι έδειξαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Ανακούφιση για καταναλωτές και νοικοκυριά αναμένεται ότι θα προκαλέσουν τα τα θετικά νέα σε τρία μέτωπα, στη μάχη κατά της ακρίβειας.
Πρώτον, μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μειώσεις τιμών σε 1000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία οριστικοποιήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης. Παράλληλα η κυβέρνηση κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα.
Δεύτερον, η ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα και τον Οκτώβριο, τα ήδη μειωμένα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, απορροφώντας την σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί στις τιμές χονδρικής. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις σταθερών ή και μειωμένων τιμολογίων προχώρησαν και άλλοι πάροχοι.
Τρίτον, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά την Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%,. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% στην Ισπανία, στο 2,4% στη Γερμανία και στο 2,2% στην ευρωζώνη. Ειδικά για τον πληθωρισμό τροφίμων η αύξηση στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 1,4% από 2,4% που ήταν τον Αύγουστο όταν την ίδια ώρα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%.
