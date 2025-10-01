Βάρδας: Άλλαξαν χέρια 4 επαγγελματικά ακίνητα σε Πικέρμι, Παλλήνη και Θεσσαλονίκη
Βγήκαν σήμερα σε πλειστηριασμό με επισπεύδοντες ιδιώτες - Σε ποιες τιμές κατακυρώθηκαν - Η μεγάλη ιστορική διαδρομή της εταιρείας ένδυσης που συνεχίζει να δίνει το «παρών» στην αγορά
Αντιμέτωπη με… κλοιό πλειστηριασμών βρίσκεται το τελευταία διάστημα η ιστορική εταιρεία ένδυσης«Βάρδας». Έτσι, σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου βγήκαν στο σφυρί 4 επαγγελματικά ακίνητα σε Πικέρμι, Παλλήνη και Θεσσαλονίκη, τα οποία άλλαξαν χέρια με ελάχιστα ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς.
Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορούσε ένα οικόπεδο έκτασης 7.245 τ.μ. στο Πικέρμι με πρόσωπο στην Λεωφ. Μαραθώνος (στο 23ο χλμ).
Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορούσε ένα οικόπεδο επιφάνειας 8.200 τ.μ., μετά του επ’ αυτού κτιρίου που βρίσκεται στη θέση «Κάντζα», στην Παλλήνη.
Ο τρίτος πλειστηριασμός αφορούσε παλαιά βιομηχανική μονάδα παραγωγής (οινοποιείο) στο Πικέρμι που βγήκε με τιμή εκκίνησης 936.000 ευρώ, ενώ κατακυρώθηκε και αυτή με 1 ευρώ παραπάνω.
Ο τέταρτος αφορούσε ισόγειο κατάστημα στο «Μέγαρον Δρακούλη» στη Θεσσαλονίκη, επί της συμβολής των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 244.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η κατακύρωση έγινε με 1 ευρώ παραπάνω στις 244.001 ευρώ.
