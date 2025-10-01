Βάρδας: Άλλαξαν χέρια 4 επαγγελματικά ακίνητα σε Πικέρμι, Παλλήνη και Θεσσαλονίκη

Βγήκαν σήμερα σε πλειστηριασμό με επισπεύδοντες ιδιώτες - Σε ποιες τιμές κατακυρώθηκαν - Η μεγάλη ιστορική διαδρομή της εταιρείας ένδυσης που συνεχίζει να δίνει το «παρών» στην αγορά