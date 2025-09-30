Τι είναι το ΕΕ72 και γιατί όλοι στον κόσμο της μόδας μιλούν για αυτό;

Προφανώς επικροτούμε αυτή την άποψη την οποία έκανε γνωστή ο Edward σε μια πρόσφατη συνέντευξη του -και μάλιστα με πάθος. Στην πρώτη έκδοση του εντύπου πρωταγωνιστεί η Julia Roberts, φωτογραφημένη με έναν εντελώς καθημερινό τρόπο και χωρίς υπερβολικές «επιδιορθώσεις» που έχουμε συνηθίσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το ΕΕ72, από τα αρχικά του Edward Enninful, διαθέτει και μια online πλατφόρμα, η οποία θα μας ενημερώνει με ό,τι νέο συμβαίνει στη βιομηχανία της μόδας, στο ενδιάμεσο των τριών μηνών που στα περίπτερα θα φιλοξενείται η έντυπη έκδοση.



Ένα περιοδικό που τοποθετείται, κυριολεκτικά στη διασταύρωση μεταξύ της έντυπης και της ψηφιακής ύπαρξης, με στόχο να ενισχύσει τις αναδυόμενες παρουσίες σε όλο το φάσμα της δημιουργικότητας. Tο πρώτο τυπωμένο τεύχος στο οποίο πρωταγωνιστεί η σούπερ σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία ακολουθεί έναν εντελώς δικό της καθημερινό τρόπο ζωής έξω τις επιταγές του Χόλυγουντ, με κάποιο τρόπο μαρτυρά και τις διαθέσεις των εκδοτών για το συνολικότερο κόνσεπτ αυτής της προσπάθειας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr