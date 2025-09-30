Απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάχη» για να κλείσει ο Σεπτέμβριος με θετικό πρόσημο
Πέφτει η αυλαία για τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των εισηγμένων - Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΧΑ
Καθοδική πορεία ακολουθεί το ελληνικό χρηματιστήριο στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, έχοντας ευθυγραμμιστεί με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω του κινδύνου για shutdown στις ΗΠΑ. Σε πρώτη φάση οι απώλειες είναι ελεγχόμενες, με αποτέλεσμα το ΧΑ να διατηρεί το θετικό του πρόσημο για τον Σεπτέμβριο, οδεύοντας προς την 11η σερί μηνιαία άνοδο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,42% και διαπραγματεύεται στις 2.025,95 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.024,40 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.035,05 μονάδες.
Στην τελική ευθεία για τον 11ο διαδοχικό μήνα ανόδου βρίσκεται η Λεωφόρος Αθηνών. Αρκεί να παραμείνει πάνω από τις 2.021,69 μονάδες (κλείσιμο Αυγούστου), ήτοι να μην υποχωρήσει περισσότερο από -0,62% στη σημερινή συνεδρίαση. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο με κέρδη σχεδόν +9%, ενώ ενισχύεται πάνω από +38% από την αρχή του έτους.
Σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 500.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 500 εκατ. ευρώ), οι οποίες προέκυψαν από την έκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 3,20%. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση του ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε 487,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα κατανεμηθούν ισόποσα στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (έως 243,9 εκατ. ευρώ) και την αποπληρωμή του χρέους (έως 243,9 εκατ. ευρώ).
