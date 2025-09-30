Ελένη Βρεττού – CrediaBank: «Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η καλύτερη»
Ελένη Βρεττού – CrediaBank: «Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η καλύτερη»
Η CEO της CrediaBank μιλά για τους ρυθμούς ανάπτυξης της τράπεζας, τις αρχές που διέπουν τη συνεργασία με τους πελάτες της, αλλά και το deal της εξαγοράς της HSBC Mάλτας
«Η ανάγκη για ανταγωνισμό και μια τραπεζική εναλλακτική φαίνεται και από τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας», λέει η CEO της Credia Bank Ελένη Βρεττού στη συνέντευξη που έδωσε στο «business stories», για να προσθέσει ότι η τράπεζα σήμερα αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό του μέσου όρου της αγοράς, έχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 10% στην πιστωτική επέκταση. Μιλάει ακόμη για την εξαγορά της HSBC Mάλτας, ένα deal που διαμορφώνει πολύ διαφορετικά μεγέθη από τα σημερινά της CrediaBank, καθώς διπλασιάζει το ενεργητικό που θα ξεπεράσει τα 15 δισ., ενισχύει την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία κατά 90 με 100 εκατ. ετησίως, αυξάνει τις καταθέσεις στα 12 δισ., ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνολικά δεν ξεπερνά το 50%. Αναφέρεται ακόμη στις αρχές που διέπουν τη συνεργασία με τους πελάτες της τράπεζας και αποτυπώνονται στα νέα καταστήματα και δηλώνει: «Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η καλύτερη».
