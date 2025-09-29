Wall Street: Μικρά κέρδη στους δείκτες - Ωθηση από τον τεχνολογικό κλάδο
Συγκρατημένοι οι επενδυτές, καθώς ανησυχούν για την απειλή του shutdown του αμερικανικού Δημοσίου τα μεσάνυχτα της Τρίτης 30/9, που θα «παγώσει» και την ανακοίνωση κρίσιμων από τις αποφάσεις της Fed οικονομικών στοιχείων - Στο επίκεντρο και οι νέοι δασμοί Τραμπ
Σε θετικό έδαφος κατάφερε να παραμείνει η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως την Nvidia, παρά τα εμφανή σημάδια κόπωσης στους δείκτες. Οι επενδυτές ανησυχούν, πάντως, για τον κίνδυνο shutdown του αμερικανικού Δημοσίου που μπορεί να καθυστερήσει τη δημοσίευση καίριων στοιχείων για την αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» με ελαφρά άνοδο 0,15% στις 46.316 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,26% στις 6.661 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,48% φτάνοντας τις 22.591 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει στο 4,141% και το 2ετές να υποχωρεί στο 3,631%.
Η πιθανή καθυστέρηση της έκθεσης για τις νέες θέσεις εργασίας την ερχόμενη Παρασκευή προκαλεί νευρικότητα στην αγορά, αφού το Jobs Report αποτελεί βασικό οδηγό για τις αποφάσεις της Fed σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μειώσει τα επιτόκια.
Σημειωτέον δε, πως το συμβούλιο βασίστηκε ακριβώς στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας για να αποφασίσει την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης, τον περασμένο μήνα, παρά τον υψηλό πληθωρισμό.
Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, υποστήριξε ότι είναι ανοιχτός σε νέες μειώσεις αλλά με προσοχή, ωστόσο ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός αναγνωρίζοντας ότι οι κίνδυνοι από το μέτωπο της απασχόλησης έχουν αυξηθεί.
«Ο κίνδυνος καθυστέρησης της έκθεσης ανεργίας του Σεπτεμβρίου αυξάνει το άγχος της αγοράς για την κατεύθυνση της πολιτικής», σχολίασε η Κάθι Τζόουνς της Schwab.
Οι αναλυτές της Deutsche Bank υπογράμμισαν ότι ακόμη και μια αρνητική μέτρηση θα μπορούσε να επηρεάσει υπερβολικά τις αγορές: «Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το ενδεχόμενο αρνητικών εκτυπώσεων, άρα οι αντιδράσεις ίσως να μην είναι ορθολογικές».
Εκτός από το ζήτημα της απασχόλησης, οι επενδυτές αξιολογούν και τις ανακοινώσεις Τραμπ για νέους δασμούς.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέα πακέτα δασμών για να στηρίξει την εγχώρια βιομηχανία κινηματογράφου και επίπλων, αλλά και έναν φόρο 100% στα φάρμακα.
«Τέτοιες αυξήσεις φόρων είναι πιθανό να προσθέσουν πιέσεις στις τιμές», επεσήμανε η Έμμα Γουόλ της Hargreaves Lansdown.
Η αγορά ανησυχεί, βέβαια, και για την απειλή ενός νέου «λουκέτου» στο αμερικανικό Δημόσιο, καθώς ο χρόνος για το χρονικό τελεσίγραφο της Τρίτης μετρά πλέον αντίστροφα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει κρίσιμες συναντήσεις τις επόμενες ώρες με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου. Ωστόσο, αν δεν εγκριθεί προσωρινό χρηματοδοτικό νομοσχέδιο, θα ξεκινήσει το 15ο μερικό shutdown από το 1981.
Παρά τις ανησυχίες, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ιστορικά τα shutdown έχουν μικρές και βραχύβιες επιπτώσεις στην αγορά μετοχών. Η Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS συμβούλεψε τους επενδυτές να εστιάσουν σε σταθερές αποδόσεις από μεσοπρόθεσμα ομόλογα και στρατηγικές που προσφέρουν εισόδημα.
Ωστόσο, έτεροι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να είναι πιο πολύπλοκα, κυρίως διότι η οικονομία είναι πολύ πιο ευάλωτη. Με την αγορά εργασίας δε, να έχει ήδη αποδυναμωθεί, η προοπτική μαζικών απολύσεων, με τις οποίες απειλεί ο Τραμπ τους Δημοκρατικούς για να συμβιβαστούν, η κατάσταση μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη.
Αναλόγως και δημοσιονομικά η αμερικανική οικονομία είναι πιο αδύναμη, κάτι που έχουν επισημάνει και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης σε αναλύσεις τους.
Σε επίπεδο μετοχών, η Nvidia προσέλκυσε αγοραστικό ενδιαφέρον δίδοντας ώθηση στον ευρύτερο κλάδο του ΑΙ και έτερα εταιρικά ονόματα όπως η Micron Technology και η Advanced Micro Devices.
Άλμα άνω του 4,5% και για την Electronic Arts που θα ιδιωτικοποιηθεί και πάλι, καθώς συμφώνησε να πουληθεί σε κοινοπραξία ιδιωτών επενδυτών στους οποίους μετέχει το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
Κέρδη επίσης για την Western Digital μετά την αναβάθμιση της από την , Morgan Stanley και η Robinhood χάρη στην επέκταση της νέας τραπεζικής υπηρεσίας της.
Στον αντίποδα, μεγάλες απώλειες κατέγραψε η MoonLake Immunotherapeutics, λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων σε κλινικές δοκιμές, αλλά και η Intel παρά τις προσπάθειες επαφών με Apple και TSMC για επενδύσεις.
Πτωτικά κινήθηκε επίσης η Netflix που επηρεάστηκε από εκτιμήσεις της αγοράς και η Oracle, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα της υψηλής αγοραστικής της κίνησης με αιχμή του ΑΙ.
