Wall Street: Μικρά κέρδη στους δείκτες - Ωθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει κρίσιμες συναντήσεις τις επόμενες ώρες με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου. Ωστόσο, αν δεν εγκριθεί προσωρινό χρηματοδοτικό νομοσχέδιο, θα ξεκινήσει το 15ο μερικό shutdown από το 1981.Παρά τις ανησυχίες, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ιστορικά τα shutdown έχουν μικρές και βραχύβιες επιπτώσεις στην αγορά μετοχών. Η Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS συμβούλεψε τους επενδυτές να εστιάσουν σε σταθερές αποδόσεις από μεσοπρόθεσμα ομόλογα και στρατηγικές που προσφέρουν εισόδημα.Ωστόσο, έτεροι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να είναι πιο πολύπλοκα, κυρίως διότι η οικονομία είναι πολύ πιο ευάλωτη. Με την αγορά εργασίας δε, να έχει ήδη αποδυναμωθεί, η προοπτική μαζικών απολύσεων, με τις οποίες απειλεί ο Τραμπ τους Δημοκρατικούς για να συμβιβαστούν, η κατάσταση μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη.Αναλόγως και δημοσιονομικά η αμερικανική οικονομία είναι πιο αδύναμη, κάτι που έχουν επισημάνει και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης σε αναλύσεις τους.Σε επίπεδο μετοχών, η Nvidia προσέλκυσε αγοραστικό ενδιαφέρον δίδοντας ώθηση στον ευρύτερο κλάδο του ΑΙ και έτερα εταιρικά ονόματα όπως η Micron Technology και η Advanced Micro Devices.Άλμα άνω του 4,5% και για την Electronic Arts που θα ιδιωτικοποιηθεί και πάλι, καθώς συμφώνησε να πουληθεί σε κοινοπραξία ιδιωτών επενδυτών στους οποίους μετέχει το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.Κέρδη επίσης για την Western Digital μετά την αναβάθμιση της από την , Morgan Stanley και η Robinhood χάρη στην επέκταση της νέας τραπεζικής υπηρεσίας της.Στον αντίποδα, μεγάλες απώλειες κατέγραψε η MoonLake Immunotherapeutics, λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων σε κλινικές δοκιμές, αλλά και η Intel παρά τις προσπάθειες επαφών με Apple και TSMC για επενδύσεις.Πτωτικά κινήθηκε επίσης η Netflix που επηρεάστηκε από εκτιμήσεις της αγοράς και η Oracle, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα της υψηλής αγοραστικής της κίνησης με αιχμή του ΑΙ.