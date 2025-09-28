Μόνο 519 επιχειρήσεις εφαρμόζουν εξαήμερη εργασία
Μόνο 519 επιχειρήσεις εφαρμόζουν εξαήμερη εργασία
Τι προβλέπεται για την απασχόληση έως 13 ώρες την ημέρα
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων στη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει στο προσκήνιο «εργαλεία» ευέλικτου ωραρίου που είχαν εφαρμοστεί πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να βρουν ιδιαίτερη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Mόλις 14 μήνες έχουν περάσει από την εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας (1/7/2024), η οποία προκάλεσε την κατακραυγή των social media, με τους χρήστες να σημειώνουν ότι πρόκειται για «ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, προς τον εργασιακό Μεσαίωνα».
Αλλά και τα διεθνή μέσα «New York Times», «Handelsblatt», «Guardian», BBC, «Washington Post» και CNBC μάς έβαλαν στο στόχαστρο, κάνοντας λόγο για μέτρο που θυμίζει τα μνημόνια. Το CNBC έκανε λόγο για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, αναφέροντας: «Οι Ελληνες εργαζόμενοι εργάστηκαν κατά μέσο όρο 1.886 ώρες το 2022, περισσότερες από τον μέσο όρο των ΗΠΑ (1.811) και τον μέσο όρο της Ε.Ε. (1.571)».
Μάλιστα, ο βρετανικός «Guardian» σημείωσε: «Μπορεί οι εταιρείες σε χώρες ανά τον κόσμο να επεξεργάζονται την ιδέα εφαρμογής συντομότερων εβδομάδων εργασίας, αλλά στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι εφεξής μπορούν να εργάζονται και μία έκτη ημέρα, σε ένα ανορθόδοξο βήμα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας».
