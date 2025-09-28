Στο στόχαστρο της εφορίας οι «μαϊμού» φορολογικοί μετανάστες
Το φαινόμενο είναι γνωστό, αλλά πλέον παίρνει διαστάσεις - Η Εφορία ξεσκεπάζει όσους παριστάνουν ότι ζουν στο εξωτερικό
Οι φορολογικοί μετανάστες μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας. Χιλιάδες Ελληνες που δηλώνουν ότι ζουν στο εξωτερικό, ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν σε βίλες στα νότια προάστια, σε σκάφη στα νησιά και σε πολυτελή διαμερίσματα στο Κολωνάκι βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ.
Με ψεύτικη αλλαγή κατοικίας γλιτώνουν τεκμήρια, φόρους και ελέγχους εμφανίζοντας μηδενικά εισοδήματα στην Ελλάδα, ενώ στην τσέπη τους κυκλοφορούν εκατομμύρια. Το νέο σαφάρι της Εφορίας υπόσχεται να βγάλει στη φόρα όλους όσοι κρύβονται πίσω από εικονικές διευθύνσεις στο εξωτερικό και «ξεχασμένους» λογαριασμούς σε ξένες τράπεζες.
Το φαινόμενο είναι γνωστό, αλλά πλέον παίρνει διαστάσεις. Δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι που έχουν ανακαλυφθεί να ζουν κανονικά στην Ελλάδα, να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας και να κυκλοφορούν με πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ στα χαρτιά εμφανίζονται κάτοικοι Κύπρου, Μάλτας ή Βουλγαρίας. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης και αποφεύγουν να δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Στην Ελλάδα πληρώνουν μόνο για τυχόν έσοδα από ενοίκια ή τόκους, χωρίς να έχουν δικαίωμα αφορολόγητου, χωρίς την υποχρέωση να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις και χωρίς ουσιαστικά να δίνουν εξηγήσεις για το πώς ζουν.
