Νέος προϋπολογισμός: Ποια είναι τα μηνύματα – Οι προβλέψεις για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% - Στόχος η μείωση του χρέους κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2031, μέσω ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και Ταμείου Ανάκαμψης