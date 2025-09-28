Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός της ενίσχυσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός της ενίσχυσης

Η ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους αφήνει εκτός 1,06 εκατ. δικαιούχους λόγω ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων - Χήρες, εργαζόμενοι συνταξιούχοι και όσοι έλαβαν αναδρομικά συγκαταλέγονται στους αποκλεισμένους

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός της ενίσχυσης
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που αναμένεται να καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, θα έχει και μεγάλους χαμένους, καθώς ειδικές κατηγορίες πολιτών θα μείνουν εκτός. Αιτία αποτελούν οι ηλικιακοί και εισοδηματικοί περιορισμοί που θέτει το οικονομικό επιτελείο. Συγκεκριμένα, έχει τεθεί ως όριο το 65ο έτος ηλικίας.

Υπολογίζεται ότι 1.067.298 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση. Από αυτούς, σχεδόν οι μισοί (482.243 άτομα) είναι χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων. Επιπλέον, χιλιάδες ακόμη εν δυνάμει δικαιούχοι θα χάσουν το επίδομα επειδή δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σύνταξή τους, παρά το γεγονός ότι έχουν καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά. Έτσι, λόγω καθυστερήσεων του ασφαλιστικού φορέα, θα αποκλειστούν από την ενίσχυση.

