ΕΥΔΑΠ: Σε εκκρεμότητα τα τιμολόγια, στο τραπέζι η επιστροφή 157 εκατ. ευρώ
Καθυστερήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, αυξημένα έξοδα και μειωμένη λειτουργική κερδοφορία
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τα τιμολόγια και το «επιτρεπόμενο έσοδο» θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας της την επόμενη δεκαετία.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Χάρης Σαχίνης, στους αναλυτές, κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου, η ΕΥΔΑΠ έχει καταθέσει πλήρη στοιχεία στον ρυθμιστή εδώ και καιρό και αναμένει την έκδοση της απόφασης, η οποία θα αποτελέσει και την πρώτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας περί πλήρους ανάκτησης κόστους στον τομέα του νερού στην Ελλάδα.
Η ΕΥΔΑΠ έθεσε στο επίκεντρο και τη διεκδίκηση της επιστροφής 157 εκατ. ευρώ, τα οποία η εταιρεία είχε καταβάλει στο Δημόσιο κατά την υπογραφή της σύμβασης το 2021 για το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης.
