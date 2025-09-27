Πώς οι «Φασαίοι» διαμορφώνουν μόδες στην αγορά – Το success story της Birkenstock
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι «Φασαίοι» διαμορφώνουν μόδες στην αγορά – Το success story της Birkenstock

Μια κοινωνική φυλή που βασίζεται στην χαλαρότητα, κατόρθωσε να επηρεάσει την παγκόσμια μόδα, καθιστώντας δημοφιλή συγκεκριμένα brands

Πώς οι «Φασαίοι» διαμορφώνουν μόδες στην αγορά – Το success story της Birkenstock
Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ανήκει στην φυλή των φασαίων; Συνήθως θα φοράει τα clogs της Birkenstock, θα κουβαλάει μια υφασμάτινη τσάντα με στάμπα και θα φορά τουλάχιστον ένα second hand ρούχο κάποιας γνωστής μάρκας. Αυτό δεν είναι πρωτάκουστο. Ιστορικά, κάθε ομάδα που δημιουργούνταν μέσα στις κοινωνίες, είχε πάντα έναν τρόπο να αποκτά κοινά γνωρίσματα είτε μέσω της μόδας που ακολουθούσε, είτε μέσω του στυλ που υιοθετούσε.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης