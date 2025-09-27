Πώς οι «Φασαίοι» διαμορφώνουν μόδες στην αγορά – Το success story της Birkenstock
Πώς οι «Φασαίοι» διαμορφώνουν μόδες στην αγορά – Το success story της Birkenstock
Μια κοινωνική φυλή που βασίζεται στην χαλαρότητα, κατόρθωσε να επηρεάσει την παγκόσμια μόδα, καθιστώντας δημοφιλή συγκεκριμένα brands
Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ανήκει στην φυλή των φασαίων; Συνήθως θα φοράει τα clogs της Birkenstock, θα κουβαλάει μια υφασμάτινη τσάντα με στάμπα και θα φορά τουλάχιστον ένα second hand ρούχο κάποιας γνωστής μάρκας. Αυτό δεν είναι πρωτάκουστο. Ιστορικά, κάθε ομάδα που δημιουργούνταν μέσα στις κοινωνίες, είχε πάντα έναν τρόπο να αποκτά κοινά γνωρίσματα είτε μέσω της μόδας που ακολουθούσε, είτε μέσω του στυλ που υιοθετούσε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα