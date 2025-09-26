Στουρνάρας: Πόλος έλξης επενδυτικών ευκαιριών σε στρατηγικούς τομείς η Ελλάδα

Η αναβάθμιση των υποδομών και των τεχνολογικών δυνατοτήτων είναι επίσης απαραίτητη για τη βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, ενώ και ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι καθοριστικοί παράγοντες, ιδίως σε ενεργοβόρους κλάδους. «Απαιτούνται παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων ενέργειας και η αναθεώρηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της υψηλής φορολογίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση επιδοτήσεων για πράσινες επενδύσεις και η εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες για καινοτόμα και περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα» είπε, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης, κυρίως για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμη για την επιτάχυνση της επενδυτικής δυναμικής στη Βόρεια Ελλάδα.Την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο μοντέλο ανάπτυξης, υπογράμμισε η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη. Πρόσθεσε πως υγιής ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο αν έχουν όλοι πρόσβαση στο χρηματοδοτικό σύστημα, ώστε να μπορούν να κάνουν επενδύσεις -για αυτό και είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Υπενθύμισε δε τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης του ΣΒΕ και της Palmos Analysis, σύμφωνα με την οποία οι βιομηχανίες επενδύουν κυρίως με δικά τους χρηματοδοτικά μέσα, χωρίς συστηματική βοήθεια από το κράτος και πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, επιχειρώντας σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές δεν είναι σταθερό ή είναι φορολογικά αβέβαιο και διοικητικά δυσλειτουργικό. «Πόσα περισσότερα θα μπορούσαν να πετύχουν με συστηματική βοήθεια από την Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα!» τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι παρά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, η ελληνική βιομηχανία συνεχίζει να προσφέρει το 9% στο ΑΕΠ, το 72% των ελληνικών εξαγωγών και το 25% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.