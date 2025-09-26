Ελλάδα: Έκρηξη πωλήσεων των πολυτελών αυτοκινήτων

Η εικόνα που καταγράφεται από τον ΣΕΑΑ δείχνει ότι η κατηγορία αυτή έχει πάρει σημαντικό μερίδιο της αγοράς και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από το σύνολο των ταξινομήσεων. Τα Range Rover, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Bentley, Lamborghini και Rolls-Royce εμφανίζονται στους ελληνικούς δρόμους πιο συχνά από ποτέ, με αποτέλεσμα η εικόνα της πολυτέλειας να γίνεται όλο και πιο έντονη.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο 2025, το Range Rover Sport έχει φτάσει ήδη τις 104 ταξινομήσεις με τιμή εκκίνησης τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ η Porsche Cayenne κατέγραψε 101 ταξινομήσεις με μέση τιμή περίπου 150 χιλιάδες ευρώ. Η BMW XM σημείωσε 16 πωλήσεις με τιμή γύρω στις 140 χιλιάδες, η ηλεκτρική Porsche Taycan 15 πωλήσεις με κόστος κοντά στις 129 χιλιάδες, ενώ η Bentley Bentayga έφτασε τις 3 πωλήσεις με τιμή που ξεκινά από τις 200 χιλιάδες. Στο ίδιο διάστημα, η Lamborghini Urus πούλησε επίσης 3 μονάδες με τιμή περίπου 360 χιλιάδες, η Bentley Flying Spur 2 μονάδες με κόστος γύρω στις 280 χιλιάδες και τέλος η Rolls Royce Cullinan μία μονάδα, με το τιμολόγιο να αγγίζει τις 600 χιλιάδες ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι πως φέτος η Bentley στην Ελλάδα έχει ήδη διαθέσει περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Lamborghini και η Rolls Royce εμφανίζουν σταθερά έστω και μικρά νούμερα, δείχνοντας ότι η ζήτηση υπάρχει.