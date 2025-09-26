«Julia Bergovich»: Άλλαξε χέρια το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Julia Bergovich»: Άλλαξε χέρια το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (pics)

Μετά την αίτηση πτώχευσης και την αναστολή λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας ένδυσης σήμερα βγήκε στο σφυρί και πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη το ακίνητο στη συμπρωτεύουσα-Τι περιλαμβάνει και σε ποια τιμή κατακυρώθηκε

«Julia Bergovich»: Άλλαξε χέρια το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (pics)
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασαν οι κεντρικές εγκαταστάσεις μιας από τις δημοφιλείς εταιρείες ένδυσης, η οποία ωστόσο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ο λόγος για την «Ενωμένα Σήματα Μόδας Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγών, Εξαγωγών, Εμπορίας και Αντιπροσώπευσης Ενδυμάτων», με διακριτικό τίτλο «United Fashion Brands» που λειτουργεί την αλυσίδα «Julia Bergovich» (στο παρελθόν «More & More»).

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης