«Julia Bergovich»: Άλλαξε χέρια το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (pics)
Μετά την αίτηση πτώχευσης και την αναστολή λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας ένδυσης σήμερα βγήκε στο σφυρί και πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη το ακίνητο στη συμπρωτεύουσα-Τι περιλαμβάνει και σε ποια τιμή κατακυρώθηκε
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασαν οι κεντρικές εγκαταστάσεις μιας από τις δημοφιλείς εταιρείες ένδυσης, η οποία ωστόσο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Ο λόγος για την «Ενωμένα Σήματα Μόδας Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγών, Εξαγωγών, Εμπορίας και Αντιπροσώπευσης Ενδυμάτων», με διακριτικό τίτλο «United Fashion Brands» που λειτουργεί την αλυσίδα «Julia Bergovich» (στο παρελθόν «More & More»).
