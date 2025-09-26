Θεοδωρικάκος: €75 εκατ. ως τώρα στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση από επενδύσεις που δεν έγιναν

Παράλληλα, για την πρωτοβουλία, τόνισε πως «απαίτησα – εκφράζοντας την κοινωνία – να αναλάβουν την πρωτοβουλία να μειώσουν τις τιμές σε πάνω από 1.000 κωδικούς και πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να στηρίξουν εκείνους τους πολίτες που δυσκολεύονται περισσότερο».Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και πιθανή επιστροφή του με νέο πολιτικό σχηματισμό, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως «στον χώρο της εξ αριστερών αντιπολίτευσης υπάρχουν πολλά προβλήματα, άρα και ένα κενό που δίνει την δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να κάνει μια νέα προσπάθεια. Με νέο πολιτικό φορέα όμως, κάτι που αποτελεί ένδειξη αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ ιστορικά».Τέλος, για την τραγωδία των Τεμπών υπογράμμισε την ανάγκη να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ για τον κ. Ρούτσι τόνισε πως θα επιλύσει το θέμα η δικαιοσύνη, βλέποντας όλες τις πτυχές – τόσο τις νομικές όσο και τις ανθρώπινες.