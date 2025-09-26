Τα sneakers που αγοράζουν οι Ελληνες – Αυτά είναι στο τοπ 3
Τα sneakers αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και η αγορά απογειώνεται με εκατοντάδες εκατομμύρια σε πωλήσεις
«It’s gotta be the shoes!» φώναζε ο Spike Lee σε μια διαφήμιση της Nike το 1989, βάζοντας φωτιά στον μύθο των Air Jordan και ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνουν τα sneakers κάτι πολύ παραπάνω από αθλητικά παπούτσια. Τρεις δεκαετίες μετά, η φράση αυτή μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Στην Ελλάδα, από την Ερμού ως το Κολωνάκι και από το TikTok μέχρι τα luxury malls, τα sneakers έχουν εξελιχθεί σε statement κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν είναι πια μόνο υπόδημα· είναι τρόπος να δηλώσεις ποιος είσαι. Το Nike Air Force 1 ’07 φοριέται δίπλα σε tailored κοστούμια, το Adidas Samba OG έγινε το viral must-have της σεζόν και το New Balance 530 εκφράζει τη νοσταλγία της Gen Z. Στην Ελλάδα του 2025 το sneaker δεν είναι μόνο στυλ, είναι πολιτισμός, εμπειρία, επένδυση.
Η ελληνική αγορά ανεβαίνει
Σύμφωνα με την Euromonitor, η αγορά υποδημάτων στην Ελλάδα ανακάμπτει δυναμικά, με τα sports footwear να οδηγούν την κούρσα. Η GlobalData υπολογίζει ότι η αγορά sportswear -μαζί και τα sneakers- ξεπερνά ήδη τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ECDB καταγράφει πάνω από 420 εκατ. δολάρια τζίρο στο online footwear το 2024. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν κάτι απλό: τα sneakers δεν είναι πια δευτερεύοντα στην ντουλάπα των Ελλήνων, αλλά ο πρωταγωνιστής.
