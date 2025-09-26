Λατρεία των Ελλήνων για τον καφέ – Τάσεις, ποσότητες και εμμονές
Ο καφές στην Ελλάδα είναι τελετουργία, κοινωνική συνήθεια, κομμάτι της ταυτότητας. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τολμηρό branding και εμπειρίες που ξεπερνούν το κλασικό φλιτζάνι συνθέτουν το νέο τοπίο ενός κλάδου
Σε διεθνές επίπεδο, η τιμή του καφέ παρουσιάζει συνεχή άνοδο, φτάνοντας σε υψηλά 50 ετών. Στην Ελλάδα, η τιμή αυξήθηκε πάνω από 15% μέσα σε έναν μόλις μήνα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο καταγράφηκε ετήσια αύξηση 18,5%. Οι ανατιμήσεις οφείλονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: η αύξηση κόστους των ποικιλιών Arabica και Robusta στα διεθνή χρηματιστήρια, η κλιματική αλλαγή που πλήττει παραγωγικές χώρες, αλλά και η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον υψηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα. Όλα αυτά συμπιέζουν τις επιχειρήσεις με την Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ) να ζητά επίμονα κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Πόσο καφέ πίνει ο Έλληνας;
Παρά τις πιέσεις, η σχέση των Ελλήνων με τον καφέ παραμένει σχεδόν «ιερή». Η χώρα μας βρίσκεται στη 17η θέση παγκοσμίως στην κατά κεφαλήν κατανάλωση. Πανελλαδική έρευνα της Κάπα Research για λογαριασμό της ΕΕΚ δείχνει ότι 8 στους 10 πίνουν καφέ καθημερινά, ενώ ακόμη και εκείνοι που δεν τον προτιμούν, πάντα έχουν καφέ στο σπίτι. Το 50% των καταναλωτών πίνει δύο ή τρία φλιτζάνια ημερησίως, ενώ το 73% δηλώνει ότι δεν θα αντικαθιστούσε τον καφέ με άλλο ρόφημα. Πρόκειται δηλαδή για μια ανελαστική δαπάνη, που ακόμη και με αυξημένες τιμές δύσκολα περιορίζεται.
