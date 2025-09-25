Asso.subsea: Το πιο ισχυρό σκάφος υποθαλάσσιας εκσκαφής στον κόσμο είναι ελληνικό

Κλείσιμο

Το εν λόγω σκάφος έχει ήδη παραγγελθεί από την Asso.subsea ενώ η υπογραφή της σύμβασης ναυπήγησης με την China Merchants Heavy Industry (CMHI) έγινε προχθές στην Ελευσίνα όπου εδρεύει η ελληνική εταιρεία.Πρόκειται, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για το πιο ισχυρό Trenching Support Vessel (TSV), που κατασκευάστηκε ποτέ.Τα υποθαλάσσια σκάφη TSV είναι ένας εξειδικευμένος τύπος πλοίου που έχει σχεδιαστεί να εκτελεί υποβρύχιες εργασίες για υπεράκτια ενεργειακά έργα. Είναι κατασκευασμένα με τρόπο που τους επιτρέπει να λειτουργούν ακόμη και σε σκληρά θαλάσσια περιβάλλοντα, με υψηλά κύματα, βαθιά νερά και ακραίες καιρικές συνθήκες.Το νέο σκάφος της Asso.subsea θα είναι το TSV Avra και θα «χτιστεί» στο ναυπηγείο Shenzhen της CMHI, με την παράδοση να εκτιμάται στα τέλη του 2027.Θα έχει υβριδική ισχύ 24 MW και έλξη άνω των 180 τόνων, δυνατότητα καρουζέλ καλωδίων κάτω από το κατάστρωμα 4.000 τόνων και δίδυμα καταστρώματα εργασίας. Έτσι, θα μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα έργων, συμπεριλαμβανομένων δυναμικών καλωδίων, πλωτών αιολικών εγκαταστάσεων, λειτουργιών μεταξύ συστοιχιών και καλωδίων εξαγωγής.Θα είναι έτοιμο για μεθανόλη και βιοκαύσιμα, εξοπλισμένο με μεγάλο υβριδικό σύστημα μπαταρίας και θα διαθέτει υπεράκτιο/υποθαλάσσιο γερανό 150 τόνων.Σύμφωνα με την Asso.subsea, το Avra είναι ένα Trenching Support Vessel επόμενης γενιάς, που θα ανεβάσει τον πήχη στην ικανότητα διάνοιξης τάφρων για πλωτές υπεράκτιες αιολικές και υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα βιωσιμότηταςΑν και θα είναι αρκετά ευέλικτο για επισκευή και τοποθέτηση καλωδίων, η κύρια αποστολή του Avra είναι να θέσει νέα πρότυπα για τις εργασίες διάνοιξης τάφρων. Ειδικότερα, το ισχυρό σύστημα πρόωσής του έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη λειτουργία ενός ζεύγους από τα πιο προηγμένα οχήματα εκσκαφής τάφρων ταυτόχρονα, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, επιταχύνοντας έτσι τα χρονοδιαγράμματα κάθε έργου και διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή αξιοπιστία.Κατά την εταιρεία, αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίο λίθο της επέκτασης του στόλου της, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις αυξανόμενες απαιτήσεις των παγκόσμιων έργων υπεράκτιας ενεργειακής υποδομής.Σημειώνεται ότι το Avra είναι το δεύτερο πλοίο που ανακοινώνεται μέσα σε λίγους μήνες, μετά το νεότερο Cable Laying Vessel «Althea», σηματοδοτώντας μια περίοδο στρατηγικών επενδύσεων και επέκτασης του στόλου της Asso.subsea.«Η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Avra αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Αυτή η συνεργασία με την CMHI σηματοδοτεί την αρχή της κατασκευής του πιο ισχυρού σκάφους στο είδους του. Το Avra έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους πελάτες μας ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότητα και την εκτέλεση των έργων. Αυτή η επένδυση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την υπεράκτια βιομηχανία» δήλωσε ο Ιωάννης Τόγιας, Εκτελεστικός Διευθυντής Ναυτιλιακής Τεχνολογίας.Η Asso.subsea ανήκει σήμερα στους πρωταγωνιστές ενός κλάδου που συνεχώς μεγεθύνεται λόγω των νέων έργων ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων καθώς και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, σε όλο τον κόσμο.