Πρόωρη σύνταξη για 55άρηδες: Αναλυτικός οδηγός ανά Ταμείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόωρη σύνταξη για 55άρηδες: Αναλυτικός οδηγός ανά Ταμείο

Υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές για πρόωρη συνταξιοδότηση, οι οποίες εξαρτώνται από το ασφαλιστικό ταμείο, τα συνολικά έτη ασφάλισης και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος

Oι σημερινοί 55άρηδες αν και δεν έχουν τις πρόωρες εξόδους του παρελθόντος, με τη σωστή ωστόσο χρήση των πλασματικών ετών, τις ειδικές κατηγορίες (βαρέα, πολύτεκνοι, μητέρες με ανήλικα) και την ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία, μπορούν να σχεδιάσουν με ακρίβεια τον «χάρτη» της συνταξιοδότησής τους.

Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες εναλλακτικές για πρόωρη συνταξιοδότηση, οι οποίες εξαρτώνται από το ασφαλιστικό ταμείο, τα συνολικά έτη ασφάλισης και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος.

