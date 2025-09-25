Με influencers και χαμηλές τιμές η Αλβανία έγινε το νέο τουριστικό success-story

Η Αλβανία έγινε μέσα σε λίγα χρόνια από καλά κρυμμένο μυστικό των Βαλκανίων σε ανερχόμενο αστέρι του ευρωπαϊκού τουρισμού