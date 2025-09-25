Με influencers και χαμηλές τιμές η Αλβανία έγινε το νέο τουριστικό success-story
Η Αλβανία έγινε μέσα σε λίγα χρόνια από καλά κρυμμένο μυστικό των Βαλκανίων σε ανερχόμενο αστέρι του ευρωπαϊκού τουρισμού

Αν το 2013 κατέγραφε μόλις 3,4 εκατομμύρια αφίξεις, το 2024 υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, ενισχύοντας την οικονομία και αλλάζοντας το προφίλ της διεθνώς.

Η δύναμη των social media

Η εκτόξευση αυτή δεν οφείλεται σε ακριβές καμπάνιες προβολής. Αντίθετα, η Αλβανία βασίστηκε σε μια δυναμική που γεννήθηκε αυθόρμητα στα κοινωνικά δίκτυα. Μετά την πανδημία, όταν η χώρα άνοιξε τα σύνορά της νωρίτερα από γειτονικές αγορές, όπως η Ελλάδα και η Κροατία, νέοι ταξιδιώτες άρχισαν να μοιράζονται εικόνες από παραλίες, γιορτές και τοπία. Το TikTok και το Instagram γέμισαν με βίντεο που παρουσίαζαν το «μυστικό των Βαλκανίων» ως τον απόλυτο προορισμό για νεανικές διακοπές σε προσιτές τιμές.

