Πλειστηριασμοί: Άλλαξαν χέρια το Liapades Beach Hotel και ακίνητα της «Τοξότης» του Καλογρίτσα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα και τα διαμερίσματα της τεχνικής εταιρείας που βγήκαν σήμερα στο σφυρί - Τι έγινε με τις άλλες γνωστές περιπτώσεις - Ποια ακίνητα έμειναν στα αζήτητα

Σταύρος Γριμάνης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε νέους ιδιοκτήτες πέρασαν το ξενοδοχείο «Liapades Beach Hotel» στην Κέρκυρα, αλλά και δύο διαμερίσματα της τεχνικής εταιρείας Τοξότης, συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα, που βγήκαν νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό.

Αντίθετα, στα αζήτητα έμειναν το εργοστάσιο της Καπνική Μιχαηλίδης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η μονάδα της βιομηχανίας επίπλων Kochen στα Διαβατά, αλλά και το μεγάλο ακίνητο του ιδιοκτήτη της κραταιάς άλλοτε Neoset, Κων. Αλεξανδράκη στην Κηφισίας.

Σε ματαίωση ελλείψει πλειοδοτών οδηγήθηκε ο πλειστηριασμός και για 22 οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ) σε πολυκατοικία της Ν. Σμύρνης, του Βλαδίμηρου-Ιωάννη Καλογρίτσα.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

