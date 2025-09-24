Πλειστηριασμοί: Άλλαξαν χέρια το Liapades Beach Hotel και ακίνητα της «Τοξότης» του Καλογρίτσα

Η ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα και τα διαμερίσματα της τεχνικής εταιρείας που βγήκαν σήμερα στο σφυρί - Τι έγινε με τις άλλες γνωστές περιπτώσεις - Ποια ακίνητα έμειναν στα αζήτητα