Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας: Ποιοι θα είναι οι νέοι μισθοί από 1-1-2026 – Τι θα ισχύει για τον κατώτατο
Από 1-1-2026 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ μεικτά, οι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν οριζόντια αυξήσεις, ενώ μειώνονται φορολογικοί συντελεστές, κυρίως για εισοδήματα με προστατευόμενα παιδιά
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με βασικά σημεία: τον κατώτατο μισθό, τις φορολογικές κλίμακες και τις γραμμώσεις του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα· αλλαγές που επηρεάζουν εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους.
Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι
Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 880 ευρώ στα 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 40 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο καθαρός μισθός θα διαμορφωθεί στα 779 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Για νέους κάτω των 25 ετών, η αύξηση θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, διότι με μηδενική παρακράτηση φόρου τα καθαρά αυξάνονται κατά 54 ευρώ τον μήνα.
