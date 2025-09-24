Χρηματιστήριο: Διάλειμμα στο τετραήμερο ανοδικό σερί με έξωθεν πιέσεις
Πτώση στις τράπεζες μετά τα χθεσινά κέρδη άνω του 2% - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Με πτώση άνοιξε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών μετά το νέο τραπεζικό άλμα χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που τον ανέβασε και πάλι πάνω από τις 2.060 μονάδες. Και μπορεί μεν η αγορά να παραμένει προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ωστόσο είναι καθηλωμένη σε ένα στενό εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.060 – 2.000 μονάδων. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση επηρεάζεται σαφώς από την εικόνα στα διεθνή χρηματιστήρια που χάνουν τη δυναμική τους μετά τις χθεσινοβραδινές απώλειες στη Wall.
Στο επίκεντρο των αγορών διεθνώς είναι οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τον κίνδυνο αύξησης τους πληθωρισμού, που μειώνει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τους δείκτες χαμηλότερα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες κι ότι τα περιουσιακά στοιχεία γενικώς κινούνται σε πληθωριστικά επίπεδα.
Στο εσωτερικό η προσοχή στρέφεται σε εταιρικά αποτελέσματα.
Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.055,26 μονάδες με πτώση 0,35% και τον τζίρο στα 7,4 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,22%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση κερδίζει 0,03%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης χανει 0,15% στις 2.267,57 μονάδες μονάδες.
Ανοδικά κινούνται 21 μετοχές, πτωτικά 27 ενώ αμετάβλητες είναι 8 μετοχές.
Οι τράπεζες που χθες οδήγησαν την άνοδο του ΓΔ με κέρδη άνω του 2% σήμερα υποχωρούν η Πειραιώς κατά 0,50% στα 7,22 ευρώ, η Eurobank -0,21% στα 3,32 ευρώ, η ΕΤΕ -0,08% στα 12,29 ευρώ, η Alpha Bank -0,31% στα 3,529 ευρώ, η Τρ. Κύπρου χάνει 0,26% στα 7,72 ευρώ και η Credia -0,65% στα 1,53 ευρώ.
Πτώση σημειώνει επίσης η Metlen (-00,08%) και ο ΟΠΑΠ (-0,20%).
Ανοδικά ο ΟΤΕ (0,54%), Intralot (0,11%), Intracom (1,75%), Ελβάλχαλκόρ (1,54%), ΚΡΙ ΚΡΙ (1,49%), Aεροπορία Αιγαίου (0,88%).
