Οικονομική στήριξη στους κατοίκους της πολυκατοικίας που επλήγη από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους

Το χρηματικό βοήθημα μεταφοράς οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80 %) της πραγματοποιηθείσας σχετικής δαπάνης, με ανώτατο όριο το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Προϋπόθεση χορήγησης του συγκεκριμένου χρηματικού βοηθήματος είναι ότι η μεταφορά της οικοσκευής να πραγματοποιείται εντός της Περιφέρειας Αττικής.Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος μεταφοράς της οικοσκευής που δεν έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή είναι τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ένοικοι των διαμερισμάτων του εν λόγω κτιρίου που είναι ιδιοκτήτες της οικοσκευής, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων».