Οικονομική στήριξη στους κατοίκους της πολυκατοικίας που επλήγη από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους
Δείτε αναλυτικά τα ποσά που προβλέπονται για αντικατάσταση- αποκατάσταση οικοσκευής και ενοίκιο κατοικίας
Η Πολιτεία ενεργοποίησε τον μηχανισμό κρατικής αρωγής και δίνει οικονομική στήριξη σε όσους επλήγησαν από την έκρηξη βόμβας της 31ης Οκτωβρίου 2024 στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους. Την απόφαση συνυπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί, ενώ αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των βοηθημάτων είναι ο ΟΠΕΚΑ.
Τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:
Για ενοίκιο κατοικίας: 5.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 6.000 ευρώ για δύο άτομα. Το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Αν κάποιο μέλος έχει αναπηρία 67% και άνω, προστίθενται ακόμη 1.000 ευρώ.
Για αντικατάσταση οικοσκευής: 6.000 ευρώ σε περίπτωση βαριών ζημιών, 4.000 ευρώ για μεσαίες ζημιές και 2.000 ευρώ για ελαφριές ζημιές. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που χρησιμοποιούσαν το κτίριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, εκτός από όσους το είχαν για βραχυχρόνια μίσθωση.
Για μεταφορά οικοσκευής: καλύπτεται το 80% της δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός Αττικής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
«Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος προς τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους Αθηνών.
Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης και με την έμπρακτη στήριξη να υλοποιείται μέσω της κρατικής παρέμβασης όπως είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ΚΥΑ υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
Η Πολιτεία ενεργοποίησε το μηχανισμό της κρατικής αρωγής για τη στήριξη των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους και οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας. Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Το χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό ή των έξι χιλιάδων ευρώ για δύο συνοικούντα πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ για έκαστο επιπλέον προστατευόμενο συνοικούν μέλος. Σε περίπτωση που το προστατευόμενο συνοικούν μέλος διαθέτει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ κατά την 31η Οκτωβρίου 2024, από την οποία προκύπτει ότι φέρει αναπηρία, νοητική ή σωματική, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το χορηγούμενο ποσό αυξάνεται κατά χίλια ευρώ επιπλέον.
Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος για μίσθωση κατοικίας είναι τα φυσικά πρόσωπα που κατά την 31η Οκτωβρίου 2024 είχαν την κύρια κατοικία τους και διαθέτουν πλήρη κυριότητα ή δικαίωμα επικαρπίας ή δικαίωμα οίκησης ή δικαίωμα χρήσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους Αθηνών με ταχυδρομικό κώδικα 115 26.
Το χρηματικό βοήθημα για αντικατάσταση οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί βαριές βλάβες, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες βλάβες και στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες.
Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος για την αντικατάσταση της οικοσκευής είναι τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν κατά την 31η Οκτωβρίου 2024 το εν λόγω κτίριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
