Η ιστορία πίσω από τα πιο ακριβά γυαλιά στον κόσμο – Ενα σύμβολο στυλ και πολυτέλειας
Οταν ένα ζευγάρι γυαλιά στοιχίζει όσο ένα ταξίδι διακοπών και εξαφανίζεται από την αγορά πριν προφτάσει να τοποθετηθεί στη βιτρίνα, τότε μάλλον μιλάμε για τα Jacques Marie Mage
Αν έχετε δει πρόσφατα φωτογραφίες του Harry Styles και σκεφτήκατε «γιατί δείχνει σαν να γεννήθηκε για να φοράει γυαλιά ηλίου;», η απάντηση είναι τρία γράμματα: JMM, δηλαδή, Jacques Marie Mage. Γυαλιά που μοιάζουν να έχουν δραπετεύσει από βιτρίνα γκαλερί και να βρέθηκαν -εντελώς τυχαία- πάνω στο πιο cool πρόσωπο του star system. Είναι φανταχτερά, με εκείνο το βάρος (κυριολεκτικό και συμβολικό) που σας κάνει να τα ακουμπάτε στο τραπέζι όπως ακουμπάτε ένα vintage ρολόι: με ευλάβεια.
