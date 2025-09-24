Ζakcret: Με τη φανέλα του Γκάλη… ψάχνει μεγαλύτερη ανάπτυξη
Η αλυσίδα αθλητικών ειδών που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, κατέγραψε το 2024 αύξηση πωλήσεων αλλά πτώση κερδών και μπαίνει στο 2025 με επενδύσεις, νέα καταστήματα, συνεργασίες και το όνομα-θρύλο του. ελληνικού μπάσκετ στο πλευρό της
Ενίσχυση της κερδοφορίας, περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και διείσδυση σε νέες αγορές είναι το τρίπτυχο των στόχων που έχει θέσει για φέτος η διοίκηση της Zakcret υπό τον Πρόεδρο κ. Τιμόθεο Χαϊκάλη. Η χρονιά έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, κάτι που συνοδεύεται από νέες εμπορικές συμφωνίες και κινήσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Η Zakcret, που κατάφερε το 2024 να αυξήσει τις πωλήσεις της αλλά είδε τα κέρδη να υποχωρήσουν, προχωρά στο 2025 με στοχευμένες κινήσεις για βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένου του EBITDA.
Οι συνεργασίες με βασικούς προμηθευτές, η εμπορική ωρίμανση των νέων καταστημάτων και η αξιοποίηση του δικτύου να δώσουν περαιτέρω ώθηση. Την ίδια στιγμή, το εμπορικό άνοιγμα με τη σειρά NG (Νίκος Γκάλης) ενισχύει το χαρτοφυλάκιο στο team wear και δημιουργεί νέα δυναμική στις συνεργασίες με αθλητικά σωματεία.
