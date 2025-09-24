Ζakcret: Με τη φανέλα του Γκάλη… ψάχνει μεγαλύτερη ανάπτυξη

Η αλυσίδα αθλητικών ειδών που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, κατέγραψε το 2024 αύξηση πωλήσεων αλλά πτώση κερδών και μπαίνει στο 2025 με επενδύσεις, νέα καταστήματα, συνεργασίες και το όνομα-θρύλο του. ελληνικού μπάσκετ στο πλευρό της