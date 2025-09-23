Ακίνητα: Τέλος για τις φθηνές τιμές ζώνης – Τι αλλάζει το 2026

Συνολικά 2.167 περιοχές της χώρας μπαίνουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων - Επεκτάσεις, διορθώσεις και ψηφιοποίηση στην ατζέντα του ΥΠΕΘΟ - Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 – Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης