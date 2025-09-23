Ακίνητα: Τέλος για τις φθηνές τιμές ζώνης – Τι αλλάζει το 2026
Συνολικά 2.167 περιοχές της χώρας μπαίνουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων - Επεκτάσεις, διορθώσεις και ψηφιοποίηση στην ατζέντα του ΥΠΕΘΟ - Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 – Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης
Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάζουν πλέον χιλιάδες ιδιοκτήτες και υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων σε πάνω από 2.000 εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας.
Το φθινόπωρο και αμέσως μετά τις θερινές διακοπές το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζεται να κλείσει τις «τρύπες» στο σύστημα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, οι οποίες επί χρόνια επέτρεπαν σε ορισμένες περιοχές ή ζώνες να διατηρούν υπερβολικά χαμηλές αντικειμενικές τιμές, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν λιγότερους φόρους σε σχέση με ιδιοκτήτες αντίστοιχων ακινήτων σε παραπλήσιες περιοχές. Στο στόχαστρο μπαίνουν άμεσα 145 δήμοι και κοινότητες που έχουν ξεφύγει από το ραντάρ της Εφορίας.
Πρόκειται για συνολικά 2.167 περιοχές (ζώνες) οι οποίες για χρόνια παρέμειναν εκτός του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) της χώρας.
«Γκάζι» για αυξήσεις
Με τα νέα δεδομένα, παρτίδες με την Εφορία θα ανοίξουν, στα τέλη του 2025 ή αρχές του 2026, οι ιδιοκτήτες με παραθαλάσσια οικόπεδα, εξοχικές κατοικίες και ακίνητα-φιλέτα σε περιοχές της χώρας που μπαίνουν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, βάζοντας «φωτιά» στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ και τους φόρους μεταβίβασης, που θα αυξηθούν έως και 200% ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 180-200 εκατ. ευρώ θα είναι τα επιπλέον έσοδα που θα περιέλθουν στα κρατικά ταμεία από τα ακίνητα αυτά, καθώς τα περισσότερα βρίσκονται σε οικισμούς εκτός σχεδίου με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία για την αξία των κτισμάτων των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων και, ως εκ τούτου, πληρώνουν ελάχιστο φόρο.
