Καμπανάκι από την Εφορία για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς – Οι κίνδυνοι και τα πρόστιμα

Δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ανοίξουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ οικογενειών για το λόγο ότι διευκολύνουν τη διαχείριση των χρημάτων. Παρόλα αυτά, η χρήση τους μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους, κυρίως σε φορολογικό επίπεδο, που πολλές φορές αγνοούνται.



Η φορολογική διοίκηση μπορεί να εκλάβει ως γονική παροχή ή δωρεά οποιαδήποτε μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου προσώπου, αν δεν έχει δηλωθεί και τεκμηριωθεί, με συνέπεια την επιβολή φόρου.



Αφορμή στάθηκε πρόσφατη υπόθεση, όπου μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιού προς ατομικό λογαριασμό του παιδιού χαρακτηρίστηκε ως δωρεά. Όπως ανέφεραν τα Νέα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ξεκαθάρισε ότι εάν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν έχει καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό, κάνει ανάληψη για προσωπικό του όφελος, αυτό θεωρείται δωρεά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον τα ποσά είναι υψηλά, απαιτείται η υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, για να φορολογηθεί ή να εξαιρεθεί.





