Τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί άνοδος - «Άλμα» 6,6% για την Intralot
Πάνω από τις 2.040 μονάδες επανήλθε ο Γενικός Δείκτης - Κέρδη άνω του 2% για τις περισσότερες συστημικές τράπεζες - Σε υψηλό 7ετίας η ΙΝΛΟΤ
Σε ανοδικό «μονοπάτι» διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, απορροφώντας τους ενδοσυνεδριακούς κραδασμούς με «όχημα» την υπεραπόδοση των τραπεζών, οι οποίες κάλυψαν το περισσότερο από το χαμένο έδαφος της προηγούμενης εβδομάδας, έχοντας υποχωρήσει πάνω από -3%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (22/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,17 μονάδες ή +0,6% και έκλεισε στις 2.042,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.043,87 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.020 μονάδες. Κινείται σε ανοδική τροχιά εντός του Σεπτεμβρίου (+1,04%), με 6 συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται στο +38,99%.
Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου, με τις περισσότερες συστημικές να κλείνουν με κέρδη άνω του +2%. Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης ήταν η Intralot με ράλι +6,6% προσεγγίζοντας επίπεδα που έχει να δει εδώ και 7 χρόνια και συγκεκριμένα το 1,3 ευρώ, μία τιμή που έχει να «κατακτηθεί» από τον Μάρτιο του 2018. Ως «καύσιμο» λειτούργησαν τα pro forma στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, αν είχε ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου η εξαγορά της Bally’s, ο κύκλος εργασιών θα ξεπερνούσε το 1 δισ. ευρώ στο 12μηνο και τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου θα διαμορφώνονταν πάνω από 75 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου έως 850 εκατ. ευρώ στην αμερικανική αγορά.
Ομόλογα, μερίσματα και αποτελέσματα στο επίκεντρο
Οι επενδυτές σταθμίζουν τις πυκνές εξελίξεις για τις εισηγμένες, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, των αποκοπών μερισμάτων και των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, με τη διορία για τα τελευταία να λήγει την επόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
Σε 3,2% – 3,5% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά αύριο (23/9) στις 10 π.μ. και να ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9) στις 4 μ.μ., ενώ στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Το ελάχιστο ποσό ορίστηκε στα 350 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Intralot ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης σήμερα υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένου ομολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ, 6ετούς διάρκειας (με λήξη το 2031), με τις ομολογίες να προσφέρονται και να πωλούνται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.
Χωρίς το δικαίωμα στην είσπραξη του ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, αντιστοιχώντας σε περίπου 87 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου. Αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής ύψους περίπου 40% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του α’ εξαμήνου 2025, ενώ η τράπεζα στοχεύει σε διανομή (payout ratio) 70% για ολόκληρο το 2025.
Παράλληλα, οι μετοχές της Intracom Holdings ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα ύψους €0,1208934663 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,114848793 ανά μετοχή), το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικό μικτό ποσό 10,032 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος χρήσης 2024 έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
Την περασμένη εβδομάδα, η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές (outlook), έχοντας ευθυγραμμιστεί με την Fitch, αλλά μία βαθμίδα κάτω από την S&P, την DBRS και την Scope (όλες βαθμολογούν τη χώρα με «BBB»). Οι επόμενες προγραμματισμένες αξιολογήσεις είναι από την S&P στις 17 Οκτωβρίου, την Scope στις 7 Νοεμβρίου και την Fitch στις 14 Νοεμβρίου.
Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου δημοσίευσε η Quality & Reliability πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης και αργότερα σειρά έχει η Alumil. Την Τετάρτη (24/9) ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΑΔΜΗΕ και η Λανακάμ, την Πέμπτη (25/9) οι ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Fais Group, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και την Παρασκευή (26/9) οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat.
Η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα, με την ατζέντα να είναι… υπερπλήρης τις τελευταίες δύο εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (29/9) έχει ως εξής: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Intertech, CNL Capital, Ακρίτας, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.
Την Τρίτη (30/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις οι ακόλουθες εισηγμένες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Τεχνική Ολυμπιακή, Space Hellas, Centric Συμμετοχών, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Παΐρης ΑΒΕΕ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Medicon, Μουζάκης, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz, Phoenix Vega Mezz.
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Σε νέα υψηλά έκλεισαν οι τρεις βασικοί δείκτες (Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq) της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια ήδη θετική εβδομάδα με πολλαπλά ρεκόρ και ευοίωνες ειδήσεις με κυριότερη την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από την Federal Reserve. Συνεχίστηκε, με αυτό τον τρόπο, το ράλι σχεδόν 15 τρισ. δολαρίων από τα χαμηλά του Απριλίου. Με μικρές μεταβολές ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,2%, ο S&P 500 σημειώνει πτώση -0,1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά +0,1%.
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Σε νέα υψηλά έκλεισαν οι τρεις βασικοί δείκτες (Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq) της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια ήδη θετική εβδομάδα με πολλαπλά ρεκόρ και ευοίωνες ειδήσεις με κυριότερη την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από την Federal Reserve. Συνεχίστηκε, με αυτό τον τρόπο, το ράλι σχεδόν 15 τρισ. δολαρίων από τα χαμηλά του Απριλίου. Με μικρές μεταβολές ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,2%, ο S&P 500 σημειώνει πτώση -0,1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά +0,1%.
Σε πτωτικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να αξιολογούν τις πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά κατά -0,25% στις 552 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,6% και ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,7%. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να κερδίζει +1% πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του.
