Ταξίδι στα μέρη που γυρίστηκε η αγαπημένη σας ταινία
Ταξίδι στα μέρη που γυρίστηκε η αγαπημένη σας ταινία
Τα ταξίδια “set jetting”, δηλαδή σε προορισμούς όπου γυρίστηκαν δημοφιλείς ταινίες είναι μια νέα ισχυρή ταξιδιωτική τάση
Την εμπειρία του μετα-αποκαλυπτικού τοπίου της κινηματογραφικής σειράς Mad Max προσφέρει η εταιρία πολυτελών ταξιδιών Ker & Downey. Αν και οι περισσότερες δυστοπικές ταινίες δράσης του Αυστραλού σκηνοθέτη George Miller έχουν γυριστεί ως επί το πλείστον στην πατρίδα του, για το “Mad Max: Fury Road” (2015) «μετακόμισαν» στη Ναμίμπια, καθώς η αυστραλέζικη έρημος θεωρήθηκε ακατάλληλο location -είχε πρασινίσει λόγω βροχής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα