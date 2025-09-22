Ταξίδι στα μέρη που γυρίστηκε η αγαπημένη σας ταινία
Τα ταξίδια “set jetting”, δηλαδή σε προορισμούς όπου γυρίστηκαν δημοφιλείς ταινίες είναι μια νέα ισχυρή ταξιδιωτική τάση

Την εμπειρία του μετα-αποκαλυπτικού τοπίου της κινηματογραφικής σειράς Mad Max προσφέρει η εταιρία πολυτελών ταξιδιών Ker & Downey. Αν και οι περισσότερες δυστοπικές ταινίες δράσης του Αυστραλού σκηνοθέτη George Miller έχουν γυριστεί ως επί το πλείστον στην πατρίδα του, για το “Mad Max: Fury Road” (2015) «μετακόμισαν» στη Ναμίμπια, καθώς η αυστραλέζικη έρημος θεωρήθηκε ακατάλληλο location -είχε πρασινίσει λόγω βροχής.


