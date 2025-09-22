Εργασία: Πώς θα λειτουργήσουν προσλήψεις-εξπρές και ευέλικτο ωράριο
Εργασία: Πώς θα λειτουργήσουν προσλήψεις-εξπρές και ευέλικτο ωράριο
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, οι fast track προσλήψεις για δύο ημέρες και οι υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία
Τρία νέα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων (ευέλικτο ωράριο και μείωση της γραφειοκρατίας) εισάγει, μεταξύ άλλων, το εργασιακό νομοσχέδιο προκειμένου να εξυπηρετηθούν έκτακτες καταστάσεις χωρίς να κινδυνεύουν τα εργασιακά δικαιώματα.
Πρόκειται για:
1. Τις προσλήψεις-εξπρές για έκτακτες ανάγκες με στόχο η χαρτούρα να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.
2. Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή και ετήσια βάση που μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, ιδίως σήμερα όπου η μάστιγα της έλλειψης προσωπικού ταλαιπωρεί την αγορά εργασίας.
3. Τις υπερωρίες των εκ περιτροπής εργαζομένων.
