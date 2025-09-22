Διυπουργική στο Μαξίμου για το ενεργειακό κόστος - Στήριξη στη βιομηχανία, φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά
Διυπουργική στο Μαξίμου για το ενεργειακό κόστος - Στήριξη στη βιομηχανία, φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά
Πιέσεις προς τους παρόχους να αποφύγουν αυξήσεις στα τιμολόγια ενόψει του χειμώνα, με προειδοποίηση για ενδεχόμενες έκτακτες κυβερνητικές παρεμβάσεις - Τι πλήρωσαν ως σήμερα όσοι καταναλωτές έμειναν αδρανείς στο πράσινο τιμολόγιο
Στρατηγική παρέμβαση στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους επιχειρεί η κυβέρνηση, με διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και των υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό στοίχημα: να στηρίξει τη βιομηχανία που παραπονιέται σταθερά τα τελευταία χρόνια για υψηλότερες τιμές ενέργειας έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και ζητά προβλεψιμότητα στο κόστος ενέργειας, αλλά και να προστατεύσει τους καταναλωτές από νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος που ενδέχεται να εμφανιστούν στη λιανική αγορά ενόψει του χειμώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες και μετά από διαδοχικές πιέσεις της ενεργοβόρας βιομηχανίας που ζητά την στήριξη του παραγωγικού πυρήνα της χώρας η κυβέρνηση δείχνει να συναινεί στην εφαρμογή ενός νέου μηχανισμού που στοχεύει κυρίως στη βιομηχανική παραγωγή, έχοντας ταυτόχρονα στο επίκεντρο και τα τιμολόγια λιανικής που αφορούν εκατομμύρια νοικοκυριά.
Ο μηχανισμός που εξετάζεται για τη βιομηχανία βασίζεται στο ιταλικό σχήμα Energy Release 2.0. Προβλέπει ότι οι μεγάλες βιομηχανίες θα εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε σταθερή τιμή για μια τριετία, μέσω του Διαχειριστή στήριξης των ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ). Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν να υλοποιήσουν ή να χρηματοδοτήσουν νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ θα επιστρέψουν ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας σε βάθος 20 ετών με την ίδια τιμολόγηση.
Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται από την αγορά ότι περίπου 60 ενεργοβόρα εργοστάσια που καταναλώνουν 6 TWh ετησίως θα αποκτήσουν σταθερό πλαίσιο λειτουργίας. Το κόστος για την πρώτη τριετία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η εγχώρια βιομηχανία ζητά εφαρμογή του μέτρου με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2025, οπότε εγκρίθηκε σχετικός μηχανισμός από την Κομισιόν.
Το νέο μοντέλο στήριξης
