Διυπουργική στο Μαξίμου για το ενεργειακό κόστος - Στήριξη στη βιομηχανία, φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά

Πιέσεις προς τους παρόχους να αποφύγουν αυξήσεις στα τιμολόγια ενόψει του χειμώνα, με προειδοποίηση για ενδεχόμενες έκτακτες κυβερνητικές παρεμβάσεις - Τι πλήρωσαν ως σήμερα όσοι καταναλωτές έμειναν αδρανείς στο πράσινο τιμολόγιο