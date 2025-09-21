Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου: Το εντυπωσιακό έργο ενός Οργανισμού που γεννήθηκε στην κρίση και κάνει την Ελλάδα κέντρο καινοτομίας
Tο newmoney μίλησε με την Chairwoman της Endeavor Greece Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου για τον θεσμό του Athens Innovation Summit, αλλά και το όραμα και την επιδραστικότητα του Οργανισμού στον οποίο ηγείται
To Athens Innovation Summit 2025 με επίκεντρο τον διάλογο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της Google Deepmind Demis Hassabis στο Ηρώδειο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ηθική και τον ρόλο της Ελλάδας, άφησε έντονα το αποτύπωμά του επιβεβαιώνοντας την δυναμική της διοργανώτριας Endeavor Greece. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: “Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τεράστια μεταμορφωτική δύναμη, η οποία μπορεί πραγματικά να επιτρέψει στη χώρα μας να κάνει ένα άλμα, ξεπερνώντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες”, ενώ από την πλευρά του ο Demis Hassabis ανέφερε: “Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει απίστευτη δυναμική στην επιτάχυνση των επιστημονικών καινοτομιών και μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα χρυσή εποχή ανακαλύψεων”.
