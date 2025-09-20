Στουρνάρας: Η Ελλάδα ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες – Ανάπτυξη άνω του 2% έως το 2027

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνέντευξή του από την Κοπεγχάγη, τόνισε ότι η χώρα στηρίζει ενεργά τις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές, την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών