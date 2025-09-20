Στουρνάρας: Η Ελλάδα ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες – Ανάπτυξη άνω του 2% έως το 2027
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνέντευξή του από την Κοπεγχάγη, τόνισε ότι η χώρα στηρίζει ενεργά τις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές, την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών
Η Ελλάδα εμφανίζεται θετική απέναντι σε νέες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε προέρχονται από ξένους επενδυτές που εισέρχονται στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα είτε από εγχώριες τράπεζες που επεκτείνονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
«Έχουμε μια ξεκάθαρα φιλοευρωπαϊκή στάση, η οποία βοηθά στην υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», ανέφερε σε συνέντευξή του, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη. «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω αυτό να επικρατήσει παντού», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, κυβέρνηση, τράπεζες και κοινή γνώμη έχουν επιδείξει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση».
Μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν συμφωνίες στο εξωτερικό. Η Eurobank απέκτησε πλήρως την Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο, ενώ η Alpha Bank βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της Astrobank, επίσης κυπριακής τράπεζας. Παράλληλα, η CrediaBank υπέγραψε συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Bank Malta.
«Υπάρχει μεγάλο αμοιβαίο όφελος αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά αν ολοκληρώσουμε την τραπεζική και την ένωση κεφαλαιαγορών. Το όφελος είναι τεράστιο», είπε ο Στουρνάρας.
Η οικονομία έχει ανακάμψει από την κρίση χρέους που αφαίρεσε το 25% του ΑΕΠ, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια του ΔΝΤ.
Ο Στουρνάρας εκτίμησε ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί ελαφρώς πάνω από 2% την περίοδο 2025-2027, περίπου διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όπως είπε, τα πρόσφατα μέτρα δημοσιονομικής ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν ακόμη συνυπολογιστεί στις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ευρωσυστήματος και «θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία».
Greece is open to more cross-border banking deals, whether from foreign investors or from local lenders expanding abroad, Bank of Greece Governor Yannis Stournaras said https://t.co/mnxbjIYnGW— Bloomberg (@business) September 20, 2025
Οι εξελίξεις με UniCredit και Alpha Bank και η εξωστρέφεια των τραπεζώνΤην ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τέτοιες κινήσεις —χαρακτηριστικά η Γερμανία απέρριψε την πρόταση της UniCredit για την Commerzbank— η Αθήνα καλωσόρισε την είσοδο της UniCredit με 26% στην Alpha Bank και τα σχέδια αύξησης της συμμετοχής της έως το 29,9%.
Η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξηςΗ Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην πρωτοπορία της επιστροφής των τραπεζών σε πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία, έχοντας αποεπενδύσει από τρεις μεγάλες τράπεζες μέσα σε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, ενώ μείωσε δραστικά και τη συμμετοχή της σε τέταρτη.
