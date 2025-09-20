Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ έχει επιτύχει τον στόχο για τον πληθωρισμό, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Πιο προβλέψιμη η κατάσταση μετά τη συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς, όχι όμως τόσο σαφής όσο ήταν πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους δασμούς του, είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ σε συνέντευξη