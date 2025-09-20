Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ έχει επιτύχει τον στόχο για τον πληθωρισμό, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
Πιο προβλέψιμη η κατάσταση μετά τη συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς, όχι όμως τόσο σαφής όσο ήταν πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους δασμούς του, είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ σε συνέντευξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τον στόχο της για τη συγκράτηση των τιμών, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει ως προς τις προοπτικές, παρά τη συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.
«Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού, το οποίο και στοχεύουμε, και το οποίο έχουμε πλέον επιτύχει», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα Σάββατο από τον δανικό τηλεοπτικό σταθμό DRTV.
Η εξέλιξη της κατάστασης από εδώ και πέρα έχει γίνει πιο προβλέψιμη μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για την αύξηση των δασμών. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήταν πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους εμπορικούς δασμούς του.
