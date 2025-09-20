Χορός εκατομμυρίων στο Sotheby’s από δισεκατομμυριούχους και jet setters για τα κοσμήματα ελληνίδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορός εκατομμυρίων στο Sotheby’s από δισεκατομμυριούχους και jet setters για τα κοσμήματα ελληνίδας

Τα 21 custom made κοσμήματα υπογραφής «Les Lalannes» της Πολίν Καρπίδας που έφεραν φρενίτιδα στην επιχειρηματική Αθήνα. Γνωστές κυρίες κονταροχτυπήθηκαν μέχρι τελευταίου … ευρώ

Χορός εκατομμυρίων στο Sotheby’s από δισεκατομμυριούχους και jet setters για τα κοσμήματα ελληνίδας
Πριν λίγες ημέρες πανικός επικράτησε στα λαμπερά σαλόνια του Sotheby’s για τα κοσμήματα της grand dame Πολίν Καρπίδα που βγήκαν σε δημοπρασία με τιμή που έφτασε περί τα 60 εκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Πρόκειται για 21 κοσμήματα σχεδιασμένα από τους Claude και François-Xavier Lalanne ειδικά για την Πολίν Καρπίδα. «Αυτά τα μικρά έργα τέχνης δεν είναι απλώς αξεσουάρ — είναι φορεμένες ιστορίες φιλίας, ονείρων, αισθητικής τόλμης αλλά και μιας ζωής αφιερωμένης στην τέχνη» ανέφερε ο ξένος τύπος.

