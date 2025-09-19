UBS: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Θετική στάση για τον κλάδο
UBS: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Θετική στάση για τον κλάδο
Aυξάνει τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά 8%-13% και διατηρεί τη σύσταση “Buy”- Πού τοποθετεί τις αποτιμήσεις των τίτλων
Η UBS επαναλαμβάνει την αισιοδοξία της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αυξάνοντας τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά 8%-13% και διατηρώντας τη σύσταση “Buy”. Στην έκθεσή της με τίτλο «Greek Banks: Remain positive on the sector, upgrading price targets» (19 Σεπτεμβρίου 2025), η UBS σημειώνει ότι, παρά το εντυπωσιακό +70% των τραπεζικών μετοχών από την αρχή του έτους, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να υστερούν έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) υπολογίζεται στο 7,9 για το 2026, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης βρίσκεται στο 9,1.
Οι νέες τιμές στόχοι:
•Eurobank: €4,10 από €3,64, περιθώριο ανόδου 28%.
•Πειραιώς: €8,60 από €7,60, περιθώριο ανόδου 25%.
•Alpha Bank: €4,00 από €3,70, περιθώριο ανόδου 19%.
•Εθνική Τράπεζα: €14,90 από €13,40, περιθώριο ανόδου 26%.
Η βελτίωση αυτή προκύπτει από τη μείωση των παραδοχών για το κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE), καθώς τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (10ετές στο 3,4%, κοντά σε Ιταλία και Ισπανία).
