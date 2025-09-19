Γένια παντού – Εχουν σταματήσει οι Ελληνες να ξυρίζονται;
Η αναβίωση της γενειάδας στην σύγχρονη ελληνική κουλτούρα είναι μια αντανάκλαση ενός διεθνούς φαινομένου που έχει τις εξηγήσεις του
Τα μουστάκια και οι γενειάδες έχουν γίνει το κοινό χαρακτηριστικό του άνδρα του 21ου αιώνα. Σταδιακά μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες, όλο και περισσότεροι άνδρες αγνοούν το ξυράφι και αφήνουν τα γένια τους να μεγαλώνουν. Από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τους CEOς μέχρι τις ενναλακτικές καφετέριες και τους φοιτητές, από τα feeds του Instagram μέχρι τις οθόνες του TikTok, τα γένια έχουν γίνει mainstream και όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα.
Αυτό λοιπόν που κάποτε ήταν χαρακτηριστικό φιλοσόφων, πολεμιστών και βασιλέων έχει γίνει παγκόσμια τάση που αγαπιέται όλο και περισσότερο από τους millennials και την Γενιάς Z. Είτε ανήκουν σε διαφορετικά οικονομικά υπόβαρθρα, σε αντίθετες πολιτικές ιδεολογίες, είτε μένουν στην Κυψέλη ή στην Κηφισιά, είτε πάνε διακοπές στην Ικαρία, είτε σε beach bars της Μυκόνου, τα μούσια και τα μουστάκια είναι πανταχού παρόντα. Είναι όμως άραγε αυτή η “τριχωτή επικράτηση” αποτέλεσμα της επιρροής των κοινωνικών μέσων ή του επαναπροσδιορισμού της έννοιας της αρρενωπότητας από τη νέα γενιά; Με λίγα λόγια είναι τα μούσια απλά μια τάση ή ένας τρόπος να ειπωθεί κάτι;
