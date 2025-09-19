Όχι, μην ανησυχείτε, ο Τσίπρας προχωράει, η μεγάλη έκπληξη για το στεγαστικό, το τετ α τετ της Κίμπερλι, και δεύτερος μνηστήρας για ΔΕΔΔΗΕ, οι εφοπλιστές βγήκαν για ψώνια

Κλείσιμο

Λοιπόν κάπου κυκλοφόρησε (δεν το λέω για κακό, οι δημοσιογράφοι είναι για να γράφουν…) ότι ο Τσίπρας το ξανασκέφτεται μη και δεν το αποτολμήσει κι όπως καταλαβαίνετε μας κοψοχόλιασε. Λοιπόν όχι κατηγορηματικώς, οι πληροφορίες ότι θα κάνει πίσω ο Τσίπρας δεν ισχύουν και η πηγή μου είναι first class. Οι δύο επόμενες δημοσκοπήσεις αξιόπιστων εταιρειών τον μετράνε στο «ναι θα τον ψηφίσω» είναι στο 8%-10% και στο δυνητικό (θα μπορούσα κ.λπ.) έως και 20%, μου λέει η ίδια πηγή, οπότε ο αρχηγός μας και θα προχωρήσει αλλά χωρίς αλλαγή πλάνου, δηλαδή περί τις αρχές του νέου έτους.Ακρίβεια-Τη Δευτέρα έγινε στο Μ.Μ μία σύσκεψη για την ακρίβεια, ήταν οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά δεν σας το γράφω ως είδηση γιατί αυτό το διαβάσατε ήδη στα media. Περισσότερη αξία έχει πώς «διαβάζει» το ίδιο το επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και το Μ.Μ το μείζον θέμα της ακρίβειας το οποίο τελικά θα κρίνει – εκτός απροόπτου – τις εκλογές όταν γίνουν. Λοιπόν η ακρίβεια έχει τρεις βασικούς πυλώνες: α) το σούπερ μάρκετ στο οποίο όσες μικροπαρεμβάσεις και να γίνουν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά όχι τόσο ορατά για τον καταναλωτή. Βέβαια ο «τιμάριθμος του ραφιού» έχει σταματήσει να καλπάζει εδώ και μήνες, είναι υψηλός μεν αλλά δεν φαίνεται να ανεβαίνει άλλο. β) Η ακρίβεια στην ενέργεια, κάτι που επίσης μπορεί να συγκρατηθεί τόσο από τις διεθνείς τιμές που για την ώρα δεν είναι στα ψηλότερά τους (μάλλον πέφτουν σχεδόν σταθερά). Αν δεν προσαρμοστούν λοιπόν οι τιμές λιανικής στο ρεύμα και στο πετρέλαιο στις αντίστοιχες της χονδρικής, τότε έχει δηλώσει – όχι μία φορά – ο Κ.Μ ότι θα παρέμβει. Το μήνυμα έχει περάσει στις εταιρείες του κλάδου και είμαστε εν αναμονή. γ) Εκεί που δεν παίζεται η κατάσταση, δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και αποτελεί και το μεγαλύτερο έξοδο μηνιαίως του νοικοκυριού είναι τα ενοίκια. Και δη στις μεγάλες πόλεις. Ο Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσει κάτι ριζικό. Αν το πετύχει, γιατί επαναλαμβάνω το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο, θα κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα πολύ μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, ειδικά όσων ενοικιάζουν σπίτια.10-15 βουλευτές-Σας έγραφα πριν από λίγες μέρες για τη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα και ότι δεν σχεδιαζόταν να μιλήσουν βουλευτές. Ο σχεδιασμός άλλαξε και σας ενημερώνω ότι θα δοθεί ο λόγος σε 10-15 βουλευτές, οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα έχουν να πουν και αυτοί το κατιτίς τους. Βέβαια, όπως λέει ο σύντροφος Μάξιμος στους συνομιλητές του, το κλίμα δεν είναι κακό, ιδίως μετά τη ΔΕΘ που «ζέστανε» και ορισμένους προβληματισμένους, αλλά υπάρχουν επιμέρους παραφωνίες και παράπονα κυρίως για την ακρίβεια. Σημειωτέον, υπάρχουν κατά τόπους προβλήματα όπως φάνηκε π.χ. με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Σιμόπουλο που ζήτησε την απόσυρση της διάταξης για το νέο Δ.Σ. της ΔΕΘ χωρίς εκπροσώπηση φορέων της πόλης.Ηρωισμοί…-Μου λένε ότι βρέθηκε η πηγή της διαρροής για την αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που ήταν ομολογουμένως αιφνιδιαστική, αλλά ενόχλησε το Μ.Μ ο τρόπος που συνδέθηκε με τη NAVTEX για το Πίρι Ρέις προκαλώντας και σχετική συζήτηση στο ΚΥΣΕΑ. Άμα δεν το έχεις με τις διαρροές πάντως γίνονται και ατυχήματα. Δεν ρωτάει και τον προκάτοχο η «πηγή» που ήταν «μάστορας» στα σχετικά;Παπαδοπούλου-Κίμπερλι-Αρκετά ενδιαφέροντα τετ-α-τετ καταγράφηκαν στη δεξίωση που παρατέθηκε στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος κάνει γύρο επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ένα από αυτά ήταν της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που μας έρχεται σε μερικές εβδομάδες. Η Παπαδοπούλου διαχρονικά είχε σχέσεις με το βαθύ κράτος της Ουάσινγκτον, αν και ομολογουμένως στενότερες με τους Δημοκρατικούς. Η ίδια πάντως είναι διπλωμάτης, έμπειρη και αρκετά ευέλικτη, οπότε με τη νέα πρέσβη έχουν αρκετά να πουν το επόμενο διάστημα…Οι επαφές του Κικίλια-Στην Ουάσιγκτον όμως βρέθηκε με δικό του πρόγραμμα και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκτός του ότι είδε τον Νταν Μπέργκαμ, τον «τσάρο» της ενέργειας των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε επαφές με Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και βεβαίως με παράγοντες της ομογένειας. Και αυτός βρέθηκε στη δεξίωση για τον Βαρθολομαίο και συζήτησε με αρκετούς παριστάμενους, καθώς το χαρτοφυλάκιο της Ναυτιλίας ανοίγει κάμποσες πόρτες στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Θυμίζω ότι ο ελληνόκτητος στόλος «παίζει μπάλα» δυνατά στη μεταφορά του αμερικανικού LNG που η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να πολλαπλασιαστεί στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης. Ενδιαφέρον βρήκα και το πηγαδάκι του Κικίλια με τον γιο του Κ.Μ Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει βάση την Ουάσινγκτον και προσκλήθηκε βεβαίως για τη συγκεκριμένη δεξίωση.Ο Θεός (της Δικαιοσύνης) αγαπάει τους servicers