Όχι, μην ανησυχείτε, ο Τσίπρας προχωράει, η μεγάλη έκπληξη για το στεγαστικό, το τετ α τετ της Κίμπερλι, και δεύτερος μνηστήρας για ΔΕΔΔΗΕ, οι εφοπλιστές βγήκαν για ψώνια
Χαίρετε, σήμερα δεν θα ξεκινήσω από τα κυβερνητικά, έτσι για αλλαγή, αλλά με την κινητικότητα στην αντιπολίτευση
Λοιπόν κάπου κυκλοφόρησε (δεν το λέω για κακό, οι δημοσιογράφοι είναι για να γράφουν…) ότι ο Τσίπρας το ξανασκέφτεται μη και δεν το αποτολμήσει κι όπως καταλαβαίνετε μας κοψοχόλιασε. Λοιπόν όχι κατηγορηματικώς, οι πληροφορίες ότι θα κάνει πίσω ο Τσίπρας δεν ισχύουν και η πηγή μου είναι first class. Οι δύο επόμενες δημοσκοπήσεις αξιόπιστων εταιρειών τον μετράνε στο «ναι θα τον ψηφίσω» είναι στο 8%-10% και στο δυνητικό (θα μπορούσα κ.λπ.) έως και 20%, μου λέει η ίδια πηγή, οπότε ο αρχηγός μας και θα προχωρήσει αλλά χωρίς αλλαγή πλάνου, δηλαδή περί τις αρχές του νέου έτους.
Ακρίβεια
-Τη Δευτέρα έγινε στο Μ.Μ μία σύσκεψη για την ακρίβεια, ήταν οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά δεν σας το γράφω ως είδηση γιατί αυτό το διαβάσατε ήδη στα media. Περισσότερη αξία έχει πώς «διαβάζει» το ίδιο το επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και το Μ.Μ το μείζον θέμα της ακρίβειας το οποίο τελικά θα κρίνει – εκτός απροόπτου – τις εκλογές όταν γίνουν. Λοιπόν η ακρίβεια έχει τρεις βασικούς πυλώνες: α) το σούπερ μάρκετ στο οποίο όσες μικροπαρεμβάσεις και να γίνουν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά όχι τόσο ορατά για τον καταναλωτή. Βέβαια ο «τιμάριθμος του ραφιού» έχει σταματήσει να καλπάζει εδώ και μήνες, είναι υψηλός μεν αλλά δεν φαίνεται να ανεβαίνει άλλο. β) Η ακρίβεια στην ενέργεια, κάτι που επίσης μπορεί να συγκρατηθεί τόσο από τις διεθνείς τιμές που για την ώρα δεν είναι στα ψηλότερά τους (μάλλον πέφτουν σχεδόν σταθερά). Αν δεν προσαρμοστούν λοιπόν οι τιμές λιανικής στο ρεύμα και στο πετρέλαιο στις αντίστοιχες της χονδρικής, τότε έχει δηλώσει – όχι μία φορά – ο Κ.Μ ότι θα παρέμβει. Το μήνυμα έχει περάσει στις εταιρείες του κλάδου και είμαστε εν αναμονή. γ) Εκεί που δεν παίζεται η κατάσταση, δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και αποτελεί και το μεγαλύτερο έξοδο μηνιαίως του νοικοκυριού είναι τα ενοίκια. Και δη στις μεγάλες πόλεις. Ο Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσει κάτι ριζικό. Αν το πετύχει, γιατί επαναλαμβάνω το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο, θα κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα πολύ μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, ειδικά όσων ενοικιάζουν σπίτια.
10-15 βουλευτές
-Σας έγραφα πριν από λίγες μέρες για τη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα και ότι δεν σχεδιαζόταν να μιλήσουν βουλευτές. Ο σχεδιασμός άλλαξε και σας ενημερώνω ότι θα δοθεί ο λόγος σε 10-15 βουλευτές, οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα έχουν να πουν και αυτοί το κατιτίς τους. Βέβαια, όπως λέει ο σύντροφος Μάξιμος στους συνομιλητές του, το κλίμα δεν είναι κακό, ιδίως μετά τη ΔΕΘ που «ζέστανε» και ορισμένους προβληματισμένους, αλλά υπάρχουν επιμέρους παραφωνίες και παράπονα κυρίως για την ακρίβεια. Σημειωτέον, υπάρχουν κατά τόπους προβλήματα όπως φάνηκε π.χ. με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Σιμόπουλο που ζήτησε την απόσυρση της διάταξης για το νέο Δ.Σ. της ΔΕΘ χωρίς εκπροσώπηση φορέων της πόλης.
Ηρωισμοί…
-Μου λένε ότι βρέθηκε η πηγή της διαρροής για την αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που ήταν ομολογουμένως αιφνιδιαστική, αλλά ενόχλησε το Μ.Μ ο τρόπος που συνδέθηκε με τη NAVTEX για το Πίρι Ρέις προκαλώντας και σχετική συζήτηση στο ΚΥΣΕΑ. Άμα δεν το έχεις με τις διαρροές πάντως γίνονται και ατυχήματα. Δεν ρωτάει και τον προκάτοχο η «πηγή» που ήταν «μάστορας» στα σχετικά;
Παπαδοπούλου-Κίμπερλι
-Αρκετά ενδιαφέροντα τετ-α-τετ καταγράφηκαν στη δεξίωση που παρατέθηκε στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος κάνει γύρο επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ένα από αυτά ήταν της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που μας έρχεται σε μερικές εβδομάδες. Η Παπαδοπούλου διαχρονικά είχε σχέσεις με το βαθύ κράτος της Ουάσινγκτον, αν και ομολογουμένως στενότερες με τους Δημοκρατικούς. Η ίδια πάντως είναι διπλωμάτης, έμπειρη και αρκετά ευέλικτη, οπότε με τη νέα πρέσβη έχουν αρκετά να πουν το επόμενο διάστημα…
Οι επαφές του Κικίλια
-Στην Ουάσιγκτον όμως βρέθηκε με δικό του πρόγραμμα και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκτός του ότι είδε τον Νταν Μπέργκαμ, τον «τσάρο» της ενέργειας των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε επαφές με Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και βεβαίως με παράγοντες της ομογένειας. Και αυτός βρέθηκε στη δεξίωση για τον Βαρθολομαίο και συζήτησε με αρκετούς παριστάμενους, καθώς το χαρτοφυλάκιο της Ναυτιλίας ανοίγει κάμποσες πόρτες στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Θυμίζω ότι ο ελληνόκτητος στόλος «παίζει μπάλα» δυνατά στη μεταφορά του αμερικανικού LNG που η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να πολλαπλασιαστεί στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης. Ενδιαφέρον βρήκα και το πηγαδάκι του Κικίλια με τον γιο του Κ.Μ Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει βάση την Ουάσινγκτον και προσκλήθηκε βεβαίως για τη συγκεκριμένη δεξίωση.
Ο Θεός (της Δικαιοσύνης) αγαπάει τους servicers
-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς από μια σύμπτωση που έχει επιδράσεις στην αγορά. Πιθανώς θυμάστε μια σύσκεψη που έγινε αυγουστιάτικα στην Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο τις κρατικές εγγυήσεις του Ηρακλή, τις καθυστερήσεις στις ανακτήσεις δανείων κ.λπ. Μια από τις ανησυχίες που είχαν συζητηθεί τότε ήταν το αποτέλεσμα της δίκης που διεξάγεται στον Άρειο Πάγο για το αν οι χρεώσεις στα ληξιπρόθεσμα δάνεια πρέπει να επιβάλλονται σε όλο το ποσό του δανείου (όπως γίνεται σήμερα) ή μόνον στη ληξιπρόθεσμη δόση. Η ανησυχία πήγαζε από το γεγονός ότι αν ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο του δανείου, τότε θα προέκυπτε μια ζημία της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ. Οι πληροφορίες τώρα είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου θα καθυστερήσει να εκδοθεί. Η αιτία είναι ότι συνταξιοδοτήθηκαν δικαστές που μετείχαν στη σύνθεση και τώρα θα χρειαστεί να οριστεί νέα σύνθεση του δικαστηρίου.
Η Macquarie συζητά για ΔΕΔΔΗΕ – Δυο οι υποψήφιοι επενδυτές
-Μέσω αγγελιοφόρου και με ευγενή τρόπο, η Macquarie εμήνυσε στο Dark Room ότι δεν ισχύουν τα όσα ανέφερε πρόσφατο σχόλιο της στήλης, δηλαδή πως ο αυστραλιανός όμιλος είναι σε συζητήσεις για την πώληση της συμμετοχής του (49%) στον ΔΕΔΔΗΕ. Η στήλη ωστόσο θα επιμείνει στις πληροφορίες της, που θέλουν τη Macquarie να είναι σε συζητήσεις με θεσμικούς για να πουλήσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αν οι διαπραγματεύσεις τελικά καταλήξουν είναι άγνωστο, αλλά ότι συζητούν είναι γεγονός. Επιπλέον πληροφορήθηκα πως όχι μόνον η Macquarie συζητά την πώληση της συμμετοχής της, αλλά και στο υπουργείο Οικονομίας έχει δηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και έτερος επενδυτής.
Λιμάνι Λαυρίου: Ανοίγει ο φάκελος Β
-Μετράει αντιστρόφως η διαδικασία για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (51%) του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. Έχει ανοιχτεί ο Φάκελος Α με τα τεχνικά θέματα που έχει για το λιμάνι, τι έργα σκοπεύει να κάνει, ποια η χρήση του, εμπορική ή τουριστική. Μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοιχτεί ο Φάκελος Β με τις οικονομικές προσφορές. Οι πέντε διεθνείς κοινοπραξίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι πανίσχυρες, με τεχνογνωσία τόσο στις κατασκευές όσο και στον τουρισμό, τη ναυτιλία και τις μεταφορές. Πρόκειται για big money ή πιο θεσμικά major financial players και συγκεκριμένα: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με τη Celestyal Cruises, η κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – Beaufort Sea Shipping Corporation – Newsphone Hellas Α.Ε. Ενα άλλο σχήμα είναι αυτό της OLYMPIC MARINE S.A. του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου με την Cruise Terminal Investment Limited SARL (MSC Cruises παγκόσμιος κολοσσός κρουαζιέρας) ενώ το λιμάνι διεκδικεί και η Israel Shipyards Industries Ltd, όπως και η Jet Plan Shipping Co Ltd, μέλος του ομίλου Seajets του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου.
Υπολογίζουν το 20άρικο;
-Επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου υποστηρίζουν ότι ο τζίρος τους μειώνεται μετά την επιβολή του τέλους επιβατών στα κρουαζιερόπλοια, που φτάνει τα 20 ευρώ ανά επισκέπτη σε Σαντορίνη και Μύκονο. Το ποσοστό του τέλους κυμαίνεται, καθώς η τουριστική σεζόν για την κρουαζιέρα πάει μέχρι τον Νοέμβριο, στο 15% με 20%. Επαγγελματικοί φορείς σε επιστολές τους προς τη διοίκηση των εταιρειών κρουαζιέρας εκφράζουν τη ανησυχία τους και αναζητούν λύσεις για να αντιστραφεί η τάση. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν, δεν μπορεί ακόμη να τεκμηριωθεί πλήρως με συγκεκριμένα στοιχεία για την κατανάλωση, ωστόσο η μείωση των αποβιβάσεων είναι εμφανής και ανησυχεί τους τοπικούς επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι προσωρινές.
«Χαρτιά» της Τράπεζας Χανίων στο σφυρί
-Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δεν βγαίνουν μόνο ακίνητα, αλλά ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από σκάφη, αυτοκίνητα και μηχανήματα, μέχρι έργα τέχνης και… μετοχές. Κάπως έτσι, στο στόχαστρο βρέθηκαν μετοχικά μερίδια της Τράπεζας Χανίων, που διατηρούσε η Λασιθιωτική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, γνωστότερη ως Λ.Α.Ν.Ε, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης από τον Μάιο του 2023. Πρόκειται ειδικότερα για 150.005 μερίδια της συνεταιριστικής τράπεζας που βγήκαν στο σφυρί αρχικά τον περασμένο Απρίλιο με τιμή πρώτης προσφοράς 778.525,95 ευρώ (5,19 ευρώ/ συνεταιριστική μερίδα), χωρίς να εκδηλωθεί το παραμικρό ενδιαφέρον. Η τιμή αυτή προέκυψε από δύο εκθέσεις εκτίμησης (του Νοεμβρίου 2024) οι οποίες κατέληξαν η μία στο ποσό των 774.893 ευρώ και η δεύτερη στο ποσό των 781.526 ευρώ. Όπως αναφέρεται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι «η Λασιθιωτική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (Λ.Α.Ν.Ε.) βρίσκεται σε πτώχευση από 08/05/2023, καθώς επίσης και ότι η Τράπεζα Χανίων είναι συνεταιριστική, δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, έχει εστιασμένη χωροταξική δραστηριότητα σε Κρήτη και Αττική και η διαδικασία συναλλαγής είναι μέσω πλειστηριασμού, η τελική αξία έχει απομειωθεί κατά 20%». Στις 31 Ιουλίου έγινε επαναληπτικός πλειστηριασμός με χαμηλότερη τιμή εκκίνησης. Συγκεκριμένα, υπήρχε μείωση της τιμής στα ¾ της αρχικής, στο συνολικό ποσό των 583.894,47 ευρώ (3,89 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα), δηλαδή ήταν «πεσμένη» κατά 194.631,48 ευρώ. Και αυτός ο πλειστηριασμός όμως ήταν άγονος ελλείψει πλειοδοτών. Χθες, Πέμπτη, χτύπησε για τρίτη φορά το σφυρί, με την τιμή μειωμένη περαιτέρω στο 1/2 της αρχικής, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 389.262,97 ευρώ (2,595 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα). Και -ω του θαύματος- ξαφνικά εμφανίστηκαν αρκετοί μνηστήρες. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δοθεί και παράταση στον πλειστηριασμό o οποίος από δύο ώρες κράτησε τρεις. Έτσι, τα μετοχικά μερίδια άλλαξαν χέρια με την τιμή κατακύρωσης να φτάνει, μετά από διαδοχικά «χτυπήματα», στις 465.500 ευρώ, πιάνοντας 76.237 ευρώ παραπάνω.
Μια ξεχωριστή ημέρα για το Χρηματιστήριο
-Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε πολλά και σημαντικά να συμβούν στην αγορά μας. Η αρχή γίνεται με την ένταξη της Metlen Energy & Metals στον δείκτη FTSE 100 που θα φέρει και τις πρώτες μεγάλες εισροές κεφαλαίων. Σημειωτέον πως η JP Morgan έχει εκτιμήσει πως η καθαρή θετική επίδραση από παθητικά κεφάλαια για τη Metlen μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια. Επιπλέον σήμερα έχουμε το τριπλό κλείσιμο συμβολαίων στην αγορά παραγώγων (δείκτες και μετοχές) που συνήθως προκαλεί πολλές συναλλαγές της «τελευταίας στιγμής». Μετά έχουμε την αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx, με την Coca Cola 3E να περιλαμβάνεται στον Stoxx UK 50, τη Eurobank να μετέχει στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, τον ΤΙΤΑΝ και τον ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Markets Mid Cap και την AKTOR να εισέρχεται στον αντίστοιχο Small Cap. Ταυτόχρονα, έχουμε και την αναδιάρθρωση του FTSE Russel (στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης του FTSE Russell προστίθεται η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, στον δείκτη Μεσαίας κεφαλαιοποίησης η ElvalHalcor και στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης η μετοχή της ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως θα φέρουν οργασμό συναλλαγών που εν μέρει δικαιολογεί τη διστακτικότητα των τελευταίων ημερών. Αυτά ως το μεσημέρι γιατί το βράδυ αναμένεται ο νέος χρησμός της Moody΄s για το ελληνικό αξιόχρεο. Ο αμερικανικός οίκος τον περασμένο Μάρτιο είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερές προοπτικές. Ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές. Η JPM σε έκθεσή της πάντως αναφέρει πως δεν αναμένει νέα αναβάθμιση από τη Moody΄s αύριο Παρασκευή, κάτι που λέει ότι θα συμβεί αργότερα. Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι.
Σε νέες ιστορικές υψηλές πτήσεις η Cenergy
-Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη Cenergy Holdings να αποτελεί την αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια. Το άλμα σχεδόν 4,5% της Πέμπτης ήταν η καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων δύο μηνών, μετά το +5,3% της 8ης Ιουλίου. Έχοντας ως παρακαταθήκη τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου, η μετοχή έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 11,78 ευρώ, το οποίο είναι και νέο ιστορικό ρεκόρ. Έντονο ήταν επίσης το αγοραστικό ενδιαφέρον, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 4,2 εκατ. ευρώ. Ένα ακόμα ορόσημο που κατέκτησε η CENER αφορά στην κεφαλαιοποίηση, η οποία υπερβαίνει πλέον τα 2,5 δισ. ευρώ. Κοντά στο +25% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση του τίτλου. Στα 12,65 ευρώ ανέρχεται η μέση τιμή-στόχος που δίνουν οι χρηματιστηριακές. Από το ράλι της Cenergy επωφελήθηκε η μητρική, Viohalco, η οποία διεύρυνε το ανοδικό σερί για έκτη διαδοχική μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, ανανέωσε το ρεκόρ διετίας κάνοντας ένα πρόσθετο βήμα για την κατάκτηση των 7 ευρώ, μια τιμή που έχει να δει από το τέλος Αυγούστου 2023 σε επίπεδο κλεισίματος. Φέτος ενισχύεται κατά 28% και η αποτίμηση του ομίλου ξεπερνά το 1,8 δισ. ευρώ.
Οι Ελληνες εφοπλιστές... ψωνίζουν
-Στο μέτωπο των ναυπηγήσεων, οι Ελληνες εφοπλιστές σκίζουν. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει ένα μάζεμα των τελευταίων τους κινήσεων. Εχουμε λοιπόν και λέμε: Η Navios της Αγγελικής Φράγκου έβαλε παραγγελία στη Νότια Κορέα για 4 containerships μεταφορικής ικανότητας 2.800 κουτιών το καθένα, συνολικής αξίας $115,1 εκατ. Η Danaos του δρ Ιωάννη Κούστα σε κινεζική γιάρδα για δύο containerships μεταφορικής ικανότητας 7.500 κουτιών έκαστο. Η Tsakos Energy Navigation ενεργοποίησε option για ένα VLCC, ενώ υπέγραψε άλλη μία. Συνολικά θα ναυπηγήσει 3+1 υπερδεξαμενόπλοια στην Κορέα. Στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, η Eurobulk του Αριστείδη Πίττα εξασφάλισε ένα σύγχρονο Kamsarmax, ενώ η Chartworld Maritime Management του Λου Κολλάκη προχώρησε σε δέσμευση για δύο Capesize με παράδοση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η εξαγορά του Kamsarmax από τη Eurobulk αντανακλά έντονο ενδιαφέρον για τεχνολογίες υποβοηθούμενες από τον άνεμο.
Πυρετός διαβουλεύσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης
-Με διακριτική απόσταση από τις διεργασίες αλλά με έντονο πραγματικό ενδιαφέρον, παρακολουθεί το υπουργείο Ανάπτυξης τις συζητήσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετ που σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουν τον κατάλογο 1.000 προϊόντων με σημαντικές μειώσεις τιμών τις οποίες θα διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Τ. Θεοδωρικάκος έχει δώσει το μήνυμα και τώρα περιμένει την ανταπόκριση της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ξεκινά από το υπουργείο Ανάπτυξης η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί για τα 3 πρώτα ενεργά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Μεγάλες Επενδύσεις» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης», με συνολικό προϋπολογισμό €450 εκατ. Οι εντολές προβλέπουν αυστηρή προθεσμία 90 ημερών για την αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων μέσω ενός πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος. Προβλέπεται επίσης ρήτρα υλοποίησης με απένταξη εντός 2 ετών αν δεν υλοποιηθεί το 10% της επένδυσης, ενώ προβλέπεται πέναλτι 10% για επιστροφή ενίσχυσης σε περίπτωση ανάκλησης.
Το πρώτο 100% ελληνικό αμυντικό fund
-Η ελληνική αγορά ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο -αμιγώς ελληνικό- Defence Dual Use Fund, μια καινοτομία με πανευρωπαϊκή διάσταση και κεφάλαια που θα αγγίξουν τα 100 εκατ. ευρώ. Το 50% των κεφαλαίων συγκεντρώνεται από ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι ωστόσο -όλοι- προέρχονται από την ελληνική αμυντική βιομηχανία (δηλαδή, δεν είναι χρηματοοικονομικοί επενδυτές, αλλά κατασκευαστές) ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ περίπου θα συγκεντρωθούν από «sovereign funding» δηλαδή από θεσμούς όπως το European Investment Fund, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή ακόμη και από το NATO Investment Fun κ.ά. Η νέα τάση στην Ευρώπη είναι αναμφισβήτητα ο «μιλιταριστικός Κεϋνσιανισμός» και κάθε μία ευρωπαϊκή χώρα δημιουργεί από ένα -τουλάχιστον- «εθνικό» Venture Capital που επενδύει στην αμυντική βιομηχανία. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη από δύο. Το ελληνικό Defence Dual Use Fund επιδιώκει να είναι ένα επενδυτικό όχημα από Έλληνες επενδυτές, ελληνική ομάδα διαχείρισης και ελληνικά λεφτά που θα χρηματοδοτεί ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες και εφαρμογές με διττή χρήση: τόσο αμυντική όσο και στην ειρηνική καθημερινότητα. Στόχος του fund είναι να στηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών clusters εξειδίκευσης σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η ενέργεια, τα logistics, οι τηλεπικοινωνίες, και η αυτοματοποιημένη μεταποίηση.
Το... αμερικανικό ΣΔΙΤ στην Τεχνητή Νοημοσύνη
-Πριν από περίπου έναν μήνα, στις 22 Αυγούστου, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Αμερικανικό Κράτος θα συμμετέχει με ποσοστό 10% στην εταιρεία ημιαγωγών Intel, επενδύοντας 11,1 δισ. δολάρια, με μέση τιμή $20,47 ανά μετοχή. Μέσα σε 27 ημέρες, η κυβερνητική επένδυση των 11 δισ. μετατράπηκε σε κέρδος 5 δισ.$ χάρη στη συμμαχία της Intel με την Nvidia. Η ανακοίνωση επένδυσης 5 δισ. $ από την Nvidia στην Intel εκτίναξε τη μετοχή στα 33,40$, απέφερε στην κυβέρνηση κεφαλαιακό κέρδος +50%. Η συνεργασία NVIDIA-Intel επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων επεξεργαστών x86 για πλατφόρμες AI, τοποθετώντας την Intel στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης. Τώρα, αποκαλύπτεται το σχέδιο: Στις 10 Αυγούστου, Nvidia και AMD συμφώνησαν να παραχωρήσουν 15% των εσόδων από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα για την άρση εξαγωγικών περιορισμών. Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ απαίτησε την παραίτηση του CEO της Intel, ενώ στις 12 Αυγούστου ακολούθησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Η Intel χθες προσέθεσε $32 δισ. στην κεφαλαιοποίησή της, σε μια μέρα. Ένας μήνας στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ισοδυναμεί με χρόνια σε άλλους κλάδους της οικονομίας.
Η Γερμανία δανείζεται σαν να έρχεται το τέλος του κόσμου
-Για χρόνια ολόκληρα το Γερμανικό Δημόσιο Χρέος διατηρούταν κάτω από το 65% του ΑΕΠ. Όχι πια. Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αυξήσει τον δανεισμό του τελευταίου τριμήνου κατά 15 δισ. €, φτάνοντας συνολικά στα 425 δισ. € για το 2025, αντικατοπτρίζει τη δραματική αλλαγή στρατηγικής του Βερολίνου. Η ριζική τροποποίηση του συνταγματικού «φρένου χρέους» επιτρέπει τώρα στη χώρα να δανειστεί χωρίς περιορισμούς για αμυντικές δαπάνες πάνω από το 1% του ΑΕΠ και να δημιουργήσει ένα ταμείο €500 δισεκατομμυρίων για υποδομές. Το συνολικό πακέτο μπορεί να φτάσει το €1 τρισεκατομμύριο την επόμενη δεκαετία. Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η στοχευμένη δημοσιονομική επέκταση μπορεί να φέρει την ανάπτυξη στη Γερμανία. Η Morgan Stanley εκτιμά πρόσθετη ανάπτυξη 0,2% φέτος και 0,7% το 2026, ενώ μακροπρόθεσμα το ΑΕΠ θα είναι 2,5% υψηλότερο έως το 2035. Το χρέος προς ΑΕΠ θα αυξηθεί από 63% σήμερα σε 73% έως το 2029, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να φτάσει το 100%. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων ανέβηκαν απότομα στο 2,9%.
