Μουδιασμένο το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί - Γιατί ξεχώρισε η Cenergy

Επιστροφή στα κέρδη για το, έπειτα από ένα τριήμερο απωλειών που του κόστισε περισσότερο από -2,1%, αν και οέχασε την αρχική του δυναμική κλείνοντας μακριά από τα υψηλά ημέρας και κάτω από τις 2.030 μονάδες, παρόλο που τα υπερέβη ενδοσυνεδριακά.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 7,78 μονάδες ή +0,39% και έκλεισε στις 2.027,04 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.024,11 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.034,12 μονάδες. Ο δείκτης κερδίζει +0,26% εντός του Σεπτεμβρίου, με την απόδοσή του από την έναρξη του 2025 να αγγίζει το +37,92%.Στο ταμπλό, ξεχώρισε η Cenergy Holdings με «άλμα» +4,5% και έκλεισε κοντά στα 11,8 ευρώ σε νέο ιστορικό υψηλό, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, όπου οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά +65% και το EBITDA κατά +43%. Από το ράλι της CENER επωφελήθηκε η μητρική, Viohalco, η οποία ανανέωσε το υψηλό διετίας (Αύγουστος 2023), κάνοντας ένα ακόμη «βήμα» πιο κοντά στα 7 ευρώ.«“Κουρασμένος” μοιάζει ο Γενικός Δείκτης μετά την υπεραπόδοση του 1ου φετινού οκταμήνου και ενώ έχει ξεκινήσει τις ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.000 μονάδων. Ικανοποιητικά στο σύνολο τα θεμελιώδη εξαμήνου και τα guidance της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά δεν φαίνεται να επαρκούν -για την ώρα τουλάχιστον- για την άμεση συνέχιση του πενταετούς ράλι», σημειώνει ο κ. Πέτρος Στεριώτης στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.«Σε αναζήτηση νέων θετικών καταλυτών οι εν δυνάμει αγοραστές, ενώ όσοι αποκόμισαν υπεραξίες μάλλον δεν… καίγονται να περιμένουν τα επόμενα ρεκόρ. Κρίσιμα τα δείγματα γραφής της Παρασκευής, τόσο σε επίπεδο συναλλακτικού ενδιαφέροντος (λήξη παραγώγων, αναδιάρθρωση δεικτών), όσο και σε επίπεδο ειδήσεων (“χρησμός” Moody’s).Στη Wall Street, μετά και από την πολυσυζητημένη και απολύτως προεξοφλημένη κίνηση της Fed, οι ήδη “τεντωμένες” αγορές καλούνται να συνεχίσουν στον “αυτόματο πιλότο” ή έστω να ανακαλύψουν ακόμη ένα θαύμα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι αποτιμήσεις στο ελληνικό ΧΑ αλλά και η γενικότερη ψυχολογία της αγοράς μας, ευτυχώς διαφέρει σημαντικά από τις τάσεις υπερβολικής ευφορίας που πολλοί διαβλέπουν τώρα στη Νέα Υόρκη», επισημαίνει το μέλος της βρετανικής Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, ενώ καταλήγει:«Επιστρέφοντας στον Γενικό Δείκτη, η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει εν ισχύ. Το φετινό +38% άλλωστε μιλάει από μόνο του. Σε περίπτωση περαιτέρω υποχώρησης, κλειδί θα είναι η αντίδραση των αγοραστών στη ζώνη τιμών που ξεκινά από τις 1.990 και καταλήγει στις 1.950 μονάδες».Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις οικονομικές επιδόσεις α’ εξαμήνου των εισηγμένων. Σήμερα θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ, ενώ την Παρασκευή (19/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat.Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα Κύπρου εντάσσεται στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index και η ElvalHalcor στον Mid Cap. Η Metlen θα συμπεριληφθεί στον βρετανικό FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid.Επιπλέον, θα λάβει χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank θα ενταχθεί στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap, η Aktor στον Small Cap και η Πέτρος Πετρόπουλος θα προστεθεί στον Micro Cap. Η Coca-Cola HBC θα συμπεριληφθεί στον Stoxx UK 50.Πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, η τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου (triple witching) για μετοχές και δείκτες. Την ίδια μέρα (19 Σεπτεμβρίου) είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για εκπλήξεις. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook).Σε χαμηλό τέμπο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, καθώς η αγορά είχε προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4% με 4,25% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το τέλος του 2022. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν πρόλαβαν να χαρούν την πρώτη περικοπή για το 2025, καθώς ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ κράτησε χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών όσον αφορά ενδεχόμενες νέες μειώσεις. Επιστροφή στα κέρδη σήμερα για τους βασικούς δείκτες, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σπεύδουν ολοταχώς προς νέα ιστορικά ρεκόρ, κερδίζοντας +0,8% και +1,1% αντίστοιχα, με «όχημα» το ιστορικό deal ύψους 5 δισ. δολαρίων μεταξύ της Nvidia και της Intel.