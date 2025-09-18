Οι ευκαιρίες και οι «παγίδες» των μειώσεων επιτοκίων της Fed – Τι προτείνει η UBS
Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού για τις αγορές - Οι πιθανότητες για εμφάνιση «φούσκας» το 2026 φτάνουν το 35% - Μεγάλος κερδισμένος ξανά η τεχνολογία - Η ελβετική τράπεζα «ποντάρει» στις αναδυόμενες αγορές
Η Fed ξεκίνησε νέο κύκλο μειώσεων επιτοκίων και η UBS βλέπει μπροστά της μια ιδιαίτερη συγκυρία. Σε νέα ανάλυση, οι επικεφαλής στρατηγικής Andrew Garthwaite και Marc El-Koussa τονίζουν ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, οι ΗΠΑ δεν εμφανίζουν τα κλασικά «σημάδια» ύφεσης. Αυτό, όπως εξηγούν, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού για τις αγορές.
Ιστορικά, όταν η Fed μειώνει επιτόκια χωρίς να ακολουθεί ύφεση, οι χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις: κατά μέσο όρο +17% σε έναν χρόνο.
Η UBS θεωρεί πιθανό ότι αυτό θα επαναληφθεί, αν και δεν κρύβει ότι οι πιθανότητες για εμφάνιση «φούσκας» το 2026 φτάνουν το 35%. Ο στόχος της τράπεζας για τον MSCI AC World παραμένει στις 1.020 μονάδες μέχρι τα τέλη του 2026.
Τεχνολογία στο προσκήνιοΟ μεγάλος κερδισμένος, σύμφωνα με την UBS, είναι ξανά η τεχνολογία. Κάθε φορά που η Fed ξεκινά μειώσεις επιτοκίων χωρίς ύφεση, οι τεχνολογικές μετοχές υπεραποδίδουν στο 75% των περιπτώσεων. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν κολοσσούς όπως η Microsoft, Amazon, Meta και η TSMC, που θεωρούνται οι πιο ασφαλείς επιλογές για όσους θέλουν να «παίξουν» το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
