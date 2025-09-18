Boeing 777X: Γιατί το πιο εξελιγμένο αεροπλάνο της ιστορίας δεν έχει πετάξει ακόμα
Αεροπορικές τραγωδίες, εταιρικές ίντριγκες και η διάχυτη καχυποψία για το τεχνολογικό overdose κρατούν το πιο όμορφο αεροπλάνο στην ιστορία καθηλωμένο στο έδαφος
Όποιος καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι λέει η λαϊκή παροιμία. Και ο χυλός για την Boeing ήταν ιδιαίτερα καυτός την τελευταία δεκαετία. Από τα 346 θύματα των δύο αεροπορικών τραγωδιών που οδήγησαν στην καθήλωση του προγράμματος του 737 Μax μέχρι την πανδημία, και από τα οικονομικά προβλήματα μέχρι τις εταιρικές αναταράξεις, ο άλλοτε πρωτοπόρος της αεροναυπηγικής αποδείχτηκε ένας γίγαντας με πήλινα πόδια. Όλα αυτά έφεραν στην επιφάνεια πολλές από τις κακοδαιμονίες που είχαν κρυφτεί επιμελώς κάτω από το χαλί: πίεση για ταχεία ανάπτυξη, παραμέληση ασφάλειας, ελλιπής διαφάνεια, αδυναμίες εποπτείας, συγκρούσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες (FAA) και κλονισμό εταιρικής κουλτούρας εμπιστοσύνης.
Μέσα σε αυτή την τέλεια καταιγίδα της απόλυτης καταστροφής, και με την Airbus να επελαύνει παρά την αποτυχία του A380, η μόνο αχτίδα φωτός ήταν ένα νέο αεροσκάφος. Ένα δημιούργημα που θα άλλαζε τον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων, που θα έδινε και πάλι στην Boeing την αίγλη του παρελθόντος και θα ανακτούσε την πίστη των επιβατών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Tο θρυλικό σλόγκαν «If it’s not Boeing, I’m not going» έπρεπε να επιστρέψει πάση θυσία στα counters των αεροδρομίων. Και το πρόγραμμα του 777X ήταν αυτό που ανέλαβε να ανεβάσει και πάλι το ηθικό (πολλώ δε μάλλον, τη μετοχή) της Boeing.
