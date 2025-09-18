Η 4η Belharra και το στοίχημα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Με τη βούλα του ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε την Τετάρτη και αποφάσισε την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τη 4η φρεγάτα Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό ανοίγει ουσιαστικά η αυλαία του εξοπλιστικού προγράμματος που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ.



Το σχετικό νομοσχέδιο πλέον πήρε ήδη το δρόμο της Βουλής καθώς κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης και θα παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην αρμόδια επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων ώστε να κυρωθεί στη συνέχεια από την ολομέλεια.



Η τέταρτη φρεγάτα η οποία θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής» ήταν άλλωστε η πρώτη στη λίστα των εξοπλιστικών και ίσως το πιο άμεσα υλοποιήσιμο καθώς ουσιαστικά θα γίνει τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης με την Naval Group αλλά με πρόσθετες προβλέψεις και ενισχυμένη ελληνική συμμετοχή και το συνολικό κόστος στα 982 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την ειδική έκθεση που το συνοδεύει. Τα 922 εκατ. ευρώ αφορούν την προμήθεια της φρεγάτας και τα υπόλοιπα 60 εκατ. την εν συνεχεία υποστήριξη και των τεσσάρων φρεγατών.

