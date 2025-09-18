Πλειστηριασμοί: Σε τέταρτο σφυρί και με γενναία «έκπτωση» η πολυτελής βίλα του Ψυχικού
Το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, συμφερόντων του Σ. Εμμανουήλ, θα βγει ξανά στις 10 Οκτωβρίου - Από πού ξεκίνησε και ποια είναι τώρα η νέα τιμή πρώτης προσφοράς
Σε τέταρτο σφυρί, μετά από τρεις άγονες προσπάθειες, οδηγείται η πολυτελής βίλα του Σ. Εμμανουήλ στο Ψυχικό.
Ειδικότερα, ο πρώτος πλειστηριασμός για το ακίνητο του πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, έγινε στις 22 Μαΐου και ενώ είχε προηγηθεί ανακοπή και απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς στα 9,5 εκατ. ευρώ.
Τόσο εκείνος ο πλειστηριασμός όμως όσο και ο επόμενος, που έγινε στις 4 Ιουλίου, με αυτή την τιμή εκκίνησης, δεν είχαν αποτέλεσμα.
Ακολούθησε επαναληπτικός, στις 12 Σεπτεμβρίου, με τον πήχη του τιμήματος να χαμηλώνει στα 7,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,9 εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα και αυτός απέβη άγονος.
Έτσι, κατόπιν κατάθεσης εντολής της επισπεύδουσας doValue για διενέργεια νέου πλειστηριασμού, αυτός προγραμματίστηκε για τις 10 Οκτωβρίου, με την τιμή εκκίνησης να έχει «κουρευτεί» περαιτέρω στα 6.175.000 ευρώ, δηλαδή κατά 3.325.000 ευρώ μειωμένη σε σχέση με την αρχική των 9,5 εκατ. ευρώ. Είναι όμως κατώτερη και της τιμής που είχε οριστεί με βάση την αρχική έκθεση εκτίμησης, κατά της οποίας υπεβλήθη η ανακοπή, και ήταν στα 6.972.000 ευρώ.
