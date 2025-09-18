Πλειστηριασμοί: Σε τέταρτο σφυρί και με γενναία «έκπτωση» η πολυτελής βίλα του Ψυχικού

Το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, συμφερόντων του Σ. Εμμανουήλ, θα βγει ξανά στις 10 Οκτωβρίου - Από πού ξεκίνησε και ποια είναι τώρα η νέα τιμή πρώτης προσφοράς